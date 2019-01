Stiri pe aceeasi tema

- Corina Cretu a declarat, in cadrul interviului acordat Romania TV, ca trebuie ca oamenii politici sa depaseasca acest razboi politic pentru ca tara sa poata evolua. actualizare Vezi si: Borza: Țara care i-a dat o lecție lui Iohannis Achiziția corvetelor, SUSPENDATA. Parchetul…

- „Am ințeles ca supararea domniei sale (n.r. Corina Crețu) se leaga de faptul ca doamna Plumb a ieșit și i-a laudat pe toți comisarii europeni, mai puțin pe domnia sa. Eu cred ca i-a laudat in ansamblu pe toți comisarii europeni care au sprijinit Romania și, intr-adevar, doamna Crețu a fost aici de…

- Comisarul european Corina Crețu spune ca negocierile pentru Bugetul UE în perioada 2021-2027 încep în aceste zile și subliniaza ca România va primi cu 8% mai mult fața de precedentul exercițiu bugetar.

- Situație periculoasa in vecinatatea Romaniei. Rusia a deschis focul și a sechestrat trei nave ucrainene in Marea Neagra. Romania, reactie oficiala dupa ce Rusia a atacat trei nave ucrainene ”Suntem profund preocupati de evenimentele din Marea Azov. Agresiunea si violarea dreptului international…

- "Cred ca este important pentru miile de colege si colegi, prieteni cu care am impartit ani de munca, cu care am lucrat din 1991 si pana in 2014, sa spun ca sunt in continuare membru PSD. Am fost aleasa deputat si senator pe listele PSD. In 2014, am condus lista la alegerile europarlamentare, alegeri…

- "Ca urmare a discuțiilor purtate in cadrul emisiunii “Punctul de intalnire” de aseara, realizata de Radu Tudor, pe tema celor 3 spitale regionale doresc sa fac urmatoarele precizari: Conform informațiilor primite de la Banca Europeana de Investiții (BEI) care finanțeaza studiul de fezabilitate…

- Romania a pierdut intre 1,8 si 2 miliarde de euro din fondurile totale alocate in valoare de 19,5 miliarde de euro intr-un domeniu sensibil pentru tara noastra, cel al infrastructurii de transport, a declarat, luni, comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, informeaza agerpres.ro. …

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a aprobat, miercuri, modificarea Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru Romania, astfel incat fondurile alocate țarii noastre sa poata fi folosite mai eficient, arata un comunicat al Comisiei Europene - CE, scrie Mediafax.„Schimbarile…