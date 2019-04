Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa salut eforturile Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene pentru incheierea unui acord. Din pacate, discutiile cu Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European privind propunerile legislative pentru viitoarea Politica de Coeziune au fost foarte solicitante. Comisia Europeana…

- O decizie asupra bugetului Uniunii Europene va fi luata, speram, in octombrie, iar din acest motiv intalnirea de astazi este extrem de importanta pentru a reafirma dorinta ministrilor responsabili de implementarea fondurilor europene de a urgenta ajungerea la un acord asupra bugetului, a declarat,…

- O decizie asupra bugetului Uniunii Europene va fi luata, speram, in octombrie, iar din acest motiv intalnirea de astazi este extrem de importanta pentru a reafirma dorinta ministrilor responsabili de implementarea fondurilor europene de a urgenta ajungerea la un acord asupra bugetului, a declarat, vineri,…

- Romania gazduieste, vineri, la Palatul Parlamentului, reuniunea informala a ministrilor care gestioneaza fondurile europene in Uniunea Europeana (UE), in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, scrie agerpres.ro. Evenimentul reuneste la Bucuresti…

- Romania gazduieste, vineri, la Palatul Parlamentului, reuniunea informala a ministrilor care gestioneaza fondurile europene in Uniunea Europeana (UE), in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul reuneste la Bucuresti ministrii din statele membre…

- Vineri, 12 aprilie, comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu va lua parte la reuniunea informala a miniștrilor UE responsabili pentru politica de coeziune, eveniment ce se desfașoara in capitala Romaniei, București. Discuțiile se vor concentra pe prioritațile acestei politici in cadrul…

- Obiectivul Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene este ca la finalul acesteia sa existe in Consiliu un acord partial pe tot pachetul legislativ privind politica de coeziune, a declarat joi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Aceasta a facut declaratiile la finalul unei intalniri…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații a avut astazi o intrevedere cu Vythenis Andiukaitis, Comisar European pentru Sanatate și Siguranța Alimentara in care au fost abordate subiecte importante legate de prioritațile pe Sanatate in cadrul Președinției, precum și alocarile bugetare pe acest domeniu in viitorul…