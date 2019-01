Corina Creţu a făcut anunţul: Candidez Corina Cretu a anuntat, in cadrul unui interviu acordat Romania TV, ca isi doreste sa candideze la alegerile europarlamentare, iar singurul partid care i-a facut o oferta in acest sens este, pana, acum, formatiunea lui Victor Ponta. "Candidez la alegerile europarlamentare. (...) Sunt in politica de foarte tanara, de la 22 de ani. Din 2006 sunt la Bruxelles, am inceput ca observator, apoi doua mandate de comisar european, de aproape cinci ani comisar european, deci e firesc sa imi folosesc aceasta experienta acumulata la nivel european pe care cred ca o pot folosi ajutand Romania mult… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

