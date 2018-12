Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu a aprobat, vineri, modificarea Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), prin care vor fi alocate mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanța majora pentru Romania, precum Magistrala 6 de metrou sau Autostrada Unirii.„Concret,…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu a aprobat, joi, modificarea Programului Operațional Competitivitate (POC), ceea ce va insemna un sprijin sporit pentru IMM-urile din domeniul tehnologiei informațiilor (IT), a anunțat Comisia Europeana (CE), intr-un comunicat de presa, conform…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 32,7 miliarde de euro in 2017, in crestere comparativ cu 31,8 miliarde de euro in 2016, in timp ce intrarile in UE au totalizat 10,7 miliarde de euro, fata de 10,1 miliarde…

- Comisarul european Corina Cretu a dezvaluit intr-un interviu multitutindea problemelelor cu care se confrunta Romania, aratand ca o mare parte dintre acestea, inclusiv cele legate de obtinerea fondurilor europene sunt legate de inconstanta Executivului, care schimba proiectele, dupa cum schimba ministri.

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a spus, luni, ca Romania a pierdut intre 1,8 si 2 miliarde de euro din fondurile totale alocate in valoare de 19,5 miliarde de euro intr-un domeniu sensibil pentru tara noastra, cel al infrastructurii de transport. Comisarul european participa…

