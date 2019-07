Judecatoarea Corina Corbu, singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), sustine joi interviul in fata membrilor Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).



Potrivit unui anunt al CSM, interviul consta in sustinerea unui plan managerial, verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare - vizand in esenta capacitatea de organizare; rapiditatea in luarea deciziilor; rezistenta la stres; autoperfectionarea; capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare…