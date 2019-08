Stiri pe aceeasi tema

- "Pe 29 iulie 2019, doamna imbracata in negru si avand in posesia ei coasa mi-a trimis prin intermediul unui infarct miocardic acut o cerere de prietenie. Am dat decline. Iar pe 30 iulie, dimineata, eram la sectia de terapie intensiva a Institutului de Boli Cardiovasculare Iasi, rupt de realitatea romaneasca,…

- Managerul sportiv al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Silvian Cristescu, a declarat, duminica noaptea, ca antrenorul echipei Dinamo, Eugen Neagoe, care este internat la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala, a suferit un infarct in momentul in care si-a pierdut cunostinta in timpul…

- Serena Williams (10 WTA) și Simona Halep (7 WTA) se vor infrunta sambata, 13 iulie, de la ora 16:00, in finala feminina de la Wimbledon 2019, conform Mediafax.Serena Williams pare sa plece ca favorita in ultimul act al acestei ediții de la Wimbledon datorita experienței bogate și a numeroaselor…

- Designerul Catalin Botezatu a afirmat ca i-ar face costum special lui Radu Mazare pentru nunta, daca acesta și-ar dori. Cererea de cununie a lui Radu Mazare a fost aprobata de conducerea Penitenciarului Rahova, acolo unde acesta se afla inchisoare. Data cununiei lui Radu Mazare cu iubita sa, Roxana…

- A venit momentul adevarului. Sonia este gata sa afle cine este persoana care a rapit-o pe Magda. Cel care este dispus sa-i dezvaluie totul este chiar Adrian, insa o tragedie se petrece chiar in momentul dialogului.

- Celebra pentru bustul ei mic, pe care si-l afiseaza ostentativ in tricouri transparente, este fara doar si poate solista Corina Bud (39 de ani). In ultimii ani, cantareata a devenit insa in ce in ce mai indrazneata cu imaginile de pe retelele sociale si a inceput usor-usor sa renunte la haine si sa…