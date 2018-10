Corina Bud a ajuns de urgenta la spital, artista a avut nevoie de intervenția medicilor. Vedeta a acuzat stari de rau, a racit foarte tare și a ajuns pe perfuzii. Corina Bud a capatat o raceala, astfel ca nu a mai putut face fata si s-a lasat pe mainile specialistilor. De curand, artista a inceput […] The post Corina Bud a ajuns de urgenta la spital! In ce stare se afla appeared first on Cancan.ro .