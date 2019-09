Stiri pe aceeasi tema

- O filmare dramatica arata momentul in care un taur a sarit din arena in tribuna spectatorilor, atacand oamenii socati, care fugeau ca sa-si salveze vietile de animalul furios, scrie Daily Mail.

- Incidentul s-a intamplat sambata seara, in timpul unui spectacol dat de grupul The Super Hollywood Orchestra, care are 15 membrii, printre care cantareți, muzicieni și dansatori, la Las Berlanas, in Avila, Spania. In timp ce grupul se afla pe scena, unul dintre cantareți, Joana Sainz, 30 de ani, a fost…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat ca inchide patru dintre bazele sale din Spania, ceea ce ar avea ca rezultat pierderea a mai mult de 500 de locuri de munca, potrivit AFP, citata de Bursa. Compania, care in septembrie se va confrunta cu o greva a pilotilor, precizeaza ca va inchide bazele…

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca Guvernul andaluz a decretat alerta alimentara din cauza cresterii numarului de persoane care s-au imbolnavit in urma infectarii cu...

- Girona, echipa cazuta in La Liga 2, a depus o reclamatie la federatia spaniola dupa ce Carlos Aranda a marturisit ca "avea 7 jucatori cumparati in meciul pierdut cu Valencia" Operatiunea Oikos poate avea consecinte grave asupra viitorului lui Valladolid. ...