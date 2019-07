Stiri pe aceeasi tema

- Politiciana franceza Segolene Royal a declarat, pentru Yahoo, ca este in favoarea aparitiei unor echipe mixte la fotbal, relateaza AGERPRES."Ar fi formidabile niste echipe mixte! Se va spune ca este imposibil, ce trancaneste asta, dar de ce nu fotbal cu echipe mixte? Va inchipuiti ce spectacol…

- Echipa Angliei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal feminin editia 2019, invingand cu scorul de 3-0 formatia Norvegiei, in primul meci din sferturile de finala ale acestei competitii, disputat joi la Le Havre (Franta). Golurile au fost marcate de Jill Scott (3), Ellen White (40) si…

- Calificare istorica pentru Naționala de Tineret a Romaniei, in direct la TVR. Elevii lui Radoi s-au calificat in premiera in semifinalele Europeanului de Tineret dupa un zero la zero cu naționala Franței.

- Meciul dintre selectionatele de tineret ale Romaniei si Frantei (0-0), din Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, a stabilit un record de audienta la TVR 1, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. TVR 1 a inregistrat cu meciul care a adus calificarea…

- Dupa numeroasele controverse din cursa precedenta de la Montreal, Marele Premiu al Franței a fost lipsit in mare parte de spectacol, mai ales ca diferențele dintre piloți au fost de ordinul secunde, in timp ce strategiile la boxe au fost practic identice. Lewis Hamilton a plecat excelent la start și…

- Campioana mondiala Franta a fost invinsa de Turcia cu scorul de 2-0, sambata seara, intr-un meci din Grupa H a preliminariilor EURO 2020 la fotbal. Turcia a obtinut prima sa victorie din istorie in fata Frantei, prin golurile marcate de Kaan Ayhan (30) si Cengiz Under (40). …

- Clubul spaniol de fotbal Real Madrid se pregateste sa faca o oferta de 280 milioane euro campioanei Frantei, Paris Saint-Germain, pentru international francez Kylian Mbappe, anunta France Football. Sub titlul "Operatiunea Mbappe", publicatia franceza asigura ca madrilenii au facut din…

- Franta a castigat, duminica la Londra, FIFA eNation Cup, devenind prima natiune campioana mondiala la fotbal virtual, informeaza AFP. Competitia, care s-a desfasurat sambata si duminica la Londra, a reunit 20 de tari invitate de FIFA, care nu s-au intrecut pe teren, ci in fata consolei video "FIFA 19".…