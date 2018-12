Stiri pe aceeasi tema

- "Liderul acestui partid, ALDE, Tariceanu, este un om cu o mare experinta politica. Am colaborat cu el imediat dupa Revolutie. In mod realist, partidul (PSD - n.r.) va trebui sa il sustina pe domnul Tariceanu (la prezidentiale - n.r.), care are mai multe sanse: nu avem o personalitate din PSD care…

- Realitatea TV a difuzat, în emisiunea Jocuri de Putere, interviul acordat de Ion Iliescu cotidianului francez Le Figaro, interviu contestat ulterior de fostul președinte al României, din cauza cuvintelor care i s-au atribuit și care au aparut în

- Realitatea TV a difuzat, în emisiunea Jocuri de Putere, interviul acordat de Ion Iliescu cotidianului francez Le Figaro, interviu contestat ulterior de fostul președinte al României, din cauza cuvintelor care i s-au atribuit și care au aparut în

- Fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, a negat, pe blogul personal, declarațiile care le-ar fi facut pentru cotidianul francez Le Figaro, precizand ca a citit "cu uimire amestecata cu dezgust un soi de compilație despre PSD și despre situația politica din Romania". Dupa ce i-a numit de fake…

- "Ion Iliescu: Stiti, eu acum nu mai sunt atat de activ in viata politica. Le Figaro: Dar inca sunteti presedintele de onoare al PSD? Ion Iliescu: Nu, nu! Le Figaro: Ah, bine? Eu credeam ca inca sunteti presedinte de onoare. Gelu Voican-Voiculescu: S-a modificat statutul! Le Figaro: Dar acum cativa ani…

- Paul Cozighian, jurnalistul Le Figaro care a realizat interviul cu Ion Iliescu a declarat, luni seara la Realitatea Tv, ca este foarte posibil ca fostul presedinte sa nu isi aminteasca faptul ca a dat acest interviu.

- Fostul presedinte Ion Iliescu neaga ca ar fi dat declaratii pentru cotidianul francez Le Figaro in care ar fi criticat situatia din PSD. La randul sau, reporterul care a facut interviul susține ca are proba audio. PSD intervine in conflict și amenința ziarul cu...

- "Retras din lumea politica, Ion Iliescu a oferit un interviu telefonic pentru Romania Tv cu privire la situația Partidului Social Democrat și greșelile care au dus la neincrederea populației in PSD." - este introducerea unei stiri care a aparut duminica seara pe mai multe site-uri de stiri din Romania.…