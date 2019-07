Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum incepem sa ne obișnuim, Intorsura Buzaului continua sa ne surprinda cu performanțe demne de menționat la nivel național pe o multitudine de planuri. In ceea ce privește rezultatele examenului de Bacalaureat 2019, primele 4 medii din Covasna sunt obținute de catre absolvenții Liceului Teoretic…

- A XI-a ediție a festivalului de muzica Impreuna, formații pentru viitor a reprezentat un adevarat succes muzical datorita invitaților speciali de care cei prezenți s-au bucurat. Anul acesta, mai inedit ca niciodata, festivalul Impreuna, formații pentru viitor s-a bucurat de prezența unor nume sonore…

- Numele lui Tiberiu Albu a ramas impregnat in memoria iubitorilor muzicii rock, și nu numai, inca din 2014. In acel an, Tibi (cum a fost publicul obișnuit sa ii spuna) a caștigat detașat trofeul și titlul de Vocea Romaniei. Astazi, imaginea tanarului artist de 27 de ani incepe sa prinda un contur…

- Maine sunt așteptați la Intorsura Buzaului alergatori din tot județul pentru a participa la cel mai mare cros organizat in aceasta zona Toți cei care sunt dornici de mișcare, indiferent de varsta, sunt așteptați miercuri, 5 iunie 2019, ora 16, la Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Intorsura…

- Fost si viitor profesor de educatie fizica si sport, actualul ministru al Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a afirmat, in cadrul unui interviu acordat AGERPRES, ca elevilor ar trebui sa le fie insuflata pasiunea pentru sport astfel incat sa fie determinati sa vorbeasca despre orele de educatie…

- A trecut la cele veșnice distinsa profesoara Mariana Bobeș, din Intorsura Buzaului, la venerabila varsta de 90 de ani. In semn de respect și prețuire redam textul intitulat Insemnari autobiografice sau cateva reflectii despre menirea unui dascal in societatea romaneasca, redactat de autoare, la implinirea…

- Ansamblul de dansuri „Mladițe romanești”, al Clubului Copiilor din Intorsura Buzaului, a obținut premiul I la festivalul internațional de folclor pentru copii și tineret -„Am fost ș-om fi”, derulat, recent, in Sighetu Marmatiei. Aflat la cea de-a XXI-a ediție, Festivalul urmarește promovarea valorilor…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, considera ca trebuie ‘sa incepem sa ne gandim la Hristos ca la un contemporan al nostru’, aceasta fiind singura varianta a ‘iesirii din logica egoista a incremenirii si comoditatii omului modern’. „E singura varianta de apropiere profunda de…