- Cu toate ca Țara Buzoaielor nu este principala atracție turistica a romanilor, ea se bucura de o promovare vrednica de apreciere din partea fotografilor talentați ai zonei. Marius Stoica, Alexandru Neagoe, Catalin Bobeș, Alexandru Bejan, Felician Oltean, Teodora Ungureanu și Zoltan Bota sunt doar cateva…

- Dupa cum incepem sa ne obișnuim, Intorsura Buzaului continua sa ne surprinda cu performanțe demne de menționat la nivel național pe o multitudine de planuri. In ceea ce privește rezultatele examenului de Bacalaureat 2019, primele 4 medii din Covasna sunt obținute de catre absolvenții Liceului Teoretic…

- Un citat cunoscut spunea „Cateodata, doar cei tineri sunt indeajuns de nebuni pentru a schimba lumea”. La ora actuala, lumea Covasnei devine ușor-ușor mai interesata de ocrotirea mediului inconjurator, iar mesajul legat de importanța ecologizarii este transmis, adesea, de tineri.Daca va intrebați cine…

- A XI-a ediție a festivalului de muzica Impreuna, formații pentru viitor a reprezentat un adevarat succes muzical datorita invitaților speciali de care cei prezenți s-au bucurat. Anul acesta, mai inedit ca niciodata, festivalul Impreuna, formații pentru viitor s-a bucurat de prezența unor nume sonore…

- Numele lui Tiberiu Albu a ramas impregnat in memoria iubitorilor muzicii rock, și nu numai, inca din 2014. In acel an, Tibi (cum a fost publicul obișnuit sa ii spuna) a caștigat detașat trofeul și titlul de Vocea Romaniei. Astazi, imaginea tanarului artist de 27 de ani incepe sa prinda un contur…

- Corul Asociației culturale „Plai Intorsurean” din Intorsura Buzaului va participa, in perioada 14- 18 iunie, la un festival internațional in Grecia. Acolo, indragiții și talentații membri ai Corului, vor reprezenta țara, dar și comunitatea locala, pregatiți sa dea, din nou, tot ce au mai bun și sa ajunga…

- In luna iunie a fiecarui an, sarbatorim zilele școlii noastre in semn de respect pentru instituția in care ne susținem activitațile. Ne-am gandit ca prin dans, am reuși sa ne apropiem mai mult și sa ne ințelegem mai bine. Culoarea muzicii și caldura dansului apropie oameni. In curtea școlii s-a organizat…