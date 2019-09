Stiri pe aceeasi tema

- Poliția olandeza refuza sa dea detalii despre Johannes Visscher, barbatul de 47 de ani care a ucis-o pe Mihaela Adriana Fieraru, fetița de 11 ani, din comuna Gura Șuții, iar trei zile mai tarziu s-a sinucis, dupa ce s-a intors din Romania in Olanda. Libertatea a vrut sa afle din Olanda despre fapte…

- Johannes Visscher, olandezul suspect de crima din Dambovița, lucra pentru o agenție de plasare a forței de munca și a asigurarilor sociale din Amsterdam. Jurnalista Sorina Matei a descoperit ca Visscher era funcționar al statului olandez. De un an și trei luni, acesta era angajat ca IT-ist in cadrul…

- "Cristina Pruna și Claudiu Nasui, deputați USR, nu au ințeles legea pe care am votat-o recent. Aceasta prevede ca MUNCA SUPLIMENTARA NEPLATITA sa fie sancționata contravențional cu amenda intre 1500 de lei și 3000 de lei PENTRU FIECARE PERSOANA IDENTIFICATA CARE PRESTEAZA MUNCA SUPLIMENTARA.…

- Ultimele anunturi in acest sens au fost facute vineri de grupul bancar francez Societe Generale si cel german Commerzbank. Iata o recapitulare a masurilor de restructurate anuntate in ultimele luni de bancile europene, transmisa de Agerpres.Grupul bancar francez Societe Generale a fost…

- Un numar de 26.156 locuri de munca erau disponibile, vineri, la nivel national, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit datelor furnizate acesteia de agentii economici, informeaza Agentia intr-un comunicat remis AGERPRES. Cele mai multe locuri…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 30 iulie. Sunt vacante 426 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- CHIȘINAU, 3 iul – Sputnik. Contractul de munca asigura, pe lânga o remunerație economica, beneficii privind securitatea sociala, garanții în caz de boala sau infirmitate și, în general, continuitatea, potrivit portalului ebata.it.CC0 / Pixabay / Capri23autoMoldovenii din Germania:…

- *** Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean Salaj, cu sediul in Zalau, str. C Coposu nr.79A, organizeaza la sediul sau, in data de 15.07.2019 ora 10,00 proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul A.P.I.A.…