Coreeanul pentru care România înseamnă acasă: A devenit agricultor de legume "exotice" El este Lee Jong Su. Un coreean care a ajuns sa faca agricultura in Romania din greseala. Pentru ca nu stia o boaba de romana, in 2009, cand a ajuns pentru prima data la noi, a cumparat un teren agricol in Prahova, si nu o balastiera, asa cum dorea. Asa a inceput sa cultive numai legume coreene pe care nu le gasea la noi. Lee a suferit de cancer si traieste acum cu jumatate de ficat si un sfert din stomac. Tot ceea ce cultiva este ecologic si este convins ca ceea ce mananca l-a ajutat sa se vindece. O ciuperca uriasa, de pilda, buna pentru stomac. Lee are acum 3.500 de metri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

