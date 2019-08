Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema sud-coreeana a casat joi condamnarile fostei presedinte Park Geun-hye si mostenitorului grupului Samsung, Lee Jae-yong, pronuntate in urma unui scandal rasunator de coruptie, ordonand rejudecarea lor, transmite AFP, potrivit news.ro Park Geun-hye, prima femeie aleasa presedinte in…

- Fosta sefa a Guvernului de la Bangkok, Yingluck Shinawatra, care a fost condamnata in Thailanda la cinci ani de inchisoare, in urma unor acuzatii legate de coruptie, a primit cetatenie sarba.

- Procesele inculpatilor de la Inalta Curte – condamnati de completuri de 3 judecatori nespecializate pe coruptie si care nu au o sentinta defintiva data de completurile de 5 judecatori (cum e cazul lui Liviu Dragnea) – se vor rejudeca de la zero, de aceasta data de completuri de 3 judecatori specializate…

- Curtea Suprema a pronuntat, joi, sentinta definitiva in procesul in care secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a fost judecat pentru trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat si fals in declaratii.

- Curtea Suprema a Braziliei a decis luni sa redeschida dezbaterea asupra cererii de eliberare a fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, la o zi dupa dezvaluiri care au pus sub semnul intrebarii ancheta anticoruptie sub numele "Lava Jato".

- Fostul presedinte pakistanez Asif Ali Zardari a fost arestat luni sub acuzatia de coruptie, retinerea sa echivaland cu o lovitura pentru Partidul Poporului din Pakistan (PPP), de opozitie, transmite Reuters.

- Fosta presedinta a Argentinei Cristina Kirchner va fi judecata intr-un dosar de mita, al treilea proces al sau pentru coruptie privind mandatele sale la conducerea tarii (2007-2015), a anuntat joi Centrul de informare judiciara, relateaza AFP. In acest dosar, Cristina Kirchner este acuzata…