- Forțele saudite au interceptat duminica seara o racheta, chiar deasupra capitalei Riyadh. Se pare ca este vorba de un atac al rebelilor Huthi, la fix trei ani dupa inceputul intervenției coaliției militare conduse de saudiți in Yemen.

- Flota rusa a Marii Negre a primit in dotare in ultimii trei ani o serie de nave noi de diferite tipuri, a declarat comandantul flotei, amiralul Aleksandr Vitko, intr-un interviu aparut miercuri in publicatia Krasnaia Zvezda, preluata de Xinhua. Potrivit lui Vitko, Flota Marii Negre a primit din 2015…

- Sala de sport a Clubului Sportiv Victoria Cumpana, din str. Dacia, a gazduit, sambata, prima editie a "Cupei Primaveriildquo; la sabie, individual. Concursul a fost dedicat copiilor baieti si fete cu varste cuprinse intre 8 si 13 ani, componenti ai CS Victoria Cumpana si AS Astiana Constanta. Competitia…

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul adjunct…

- Seful diplomatiei nord-coreene se indrepta joi catre Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, in timp ce Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP. Ministerele suedez si chinez de Externe au confirmat joi plecarea lui…

- Autoritatile federale si regionale de securitate germane au fost informate in legatura cu apeluri la proteste posibil violente organizate luni de kurzi fata de ofensiva turca in regiunea kurda din nordul Siriei și Irak, informeaza dpa, preluata de Agerpres. "Autorităţile responsabile la nivel…

- Alerta cu bomba la gara din Odesa. Fortele de ordine au evacuat peste 1.500 de oameni, dupa ce un individ a sunat la politie si a anuntat ca in interior a fost plasat explozibil.Dupa mai multe verificari, genistii nu au gasit nimic.

- Rusia a finalizat perioada de testare a unui sistem miniaturizat de energie nucleara care va fi instalat pe rachete de croaziera și drone submarine, conform unei declarații facute sambata de o sursa din cadrul armatei ruse.

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara... Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat joi cu mandrie noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, cu ajutorul imaginilor, avertizand Occidentul ca trebuie de acum sa "asculte" Rusia, relateaza France Presse. …

- Au intrat pe furis intr-un garaj din Chisinau, de unde au luat doua motociclete si s-au facut nevazuti! Este isprava a doi indivizi de 19 si, respectiv, 28 de ani, originari din raioanele Strașeni și Falești, informeaza Noi.md. Dupa mai multe cautari, politistii au gasit motocicletele chiar in curtea…

- Hocheistele sud și nord-coreene, care au concurat la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang sub steagul Coreei Unite, s-au desparțit luni in lacrimi, in momentul in care sportivele din Coreea de Nord se pregateau de plecare, scrie digi24.ro.

- Subunitati ale corpului puscasilor marini americani s-au pregatit in Norvegia pntru un ipotetic conflict militar cu Rusia si Coreea de Nord in conditii meteorologice asemanatoare iernii din cele doua tari, scrie Defense News.

- Cat a costat vizta surorii lui Kim Jon-un in Coreea de Sud. Coreea de sud a cheltuit 240 de milioane de woni, adica aproximativ 224.000 de dolari, pentru a o gazdui pe Kim Yo Jong, sora liderului suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, și a angajaților ei, in decursul celor trei zile de vizita in contextul…

- Fortele slovene au esuate la testele de aptitudini de lupta ale NATO, organizatie din care face parte din 2004, un rezultat calificat miercuri drept ''previzibil'' de catre armata Sloveniei, dupa ani in sir de taieri bugetare, relateaza France Presse. La sfarsitul unei serii de teste…

- De aproape 30 de ani reclamam incompetența și ticaloșia politicienilor romani care, pe langa faptul ca au lasat Romania la mana praduitorilor straini, nu au fost in stare sa construiasca macar 1.000 de km de autostrazi, pentru a ne face viața mai ușoara și pentru a stimula transporturile pe teritoriul…

- Romania e in pericol! O spune chiar șeful NATO. Coreea de Nord reprezinta o amenintare pentru toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice, a estimat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, potrivit dpa.''Coreea de Nord…

- Un clip video cu un australian de originie chineza s-a viralizat pe internet dupa ce acesta s-a costumat in celebrul dictator Kim Jong-un. Barbatul pe nume Howard s-a dus apoi la spectatoarele din Coreea de Nord, care asistau la meciul de hochei al nationalei lor, si a inceput sa le faca cu mana in…

- Yuri Chaika, procurorul general al Rusiei, a anuntat, joi, ca fortele de securitate au dejucat 24 de atacuri teroriste in 2017 in Rusia, iar numarul crimelor de natura terorista a scazut cu 16% in ultimul an, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Eliminarea grupurilor teroriste din Siria a…

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit Reuters…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a laudat Coreea de Sud ca fiind ” foarte impresionanta”, cu care iși dorește ”continuarea incalzirii climatului de reconciliere si dialog", dupa reintoarcerea unei delegații de inalți oficiali nord-coreeni, printre care și sora sa, de la Jocurile Olimpice de iarna,…

- Coreea de Nord a trimis la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang și o echipa de majorete care sa incurajeze sportivii. Majoretele, care au fost alese pe spanceana, toate frumoase și de...

- Regimul de la Phenian a transmis, luni, ca vizita delegatiei de inalti oficiali nord-coreeni in Coreea de Sud, in contextul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a adus un impuls ”semnificativ” pentru imbunatatirea relatiilor inter-coreene, potrivit agentiei Yonhap.

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Ministrul Afacerilor Externe din Siria a declarat ca a sesizat ONU, cerand condamnarea actiunilor americane la nivel international. El a descris atacul ca „o crima de razboi si o crima impotriva umanitatii” si a precizat ca SUA sustin terorismul. Si Rusia a reactionat. "Incidentul arata…

- "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute in scurt timp sanctiunile economice cele mai dure si cele mai ofensive adoptate vreodata impotriva Coreei de Nord", a afirmat vicepresedintele SUA. El a mentionat ca Washingtonul isi va intensifica presiunile pentru a determina Phenianul sa renunte…

- Coreea de Nord ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul Statelor Unite ale Americii cu o racheta balistica avand incarcatura nucleara, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera dezarmarii, care a subliniat ca trebuie sa se puna capat

- Moscova si Beijingul au reactionat dur dupa ce Statele Unite ale Americii au anuntat ca intentioneaza sa se doteze cu noi arme nucleare de putere scazuta, o masura ce vine ca raspuns mai ales la reinarmarea Rusiei, dar si in fata amenintarilor reprezentate de China, Coreea de Nord si Iran, dupa cum…

- Rusia, Coreea de Nord, Iranul si China sunt principalele amenințari la adresa Americii si a aliatilor sai, iar Statele Unite vor recurge la bomba atomica doar in situații excepționale.Acest lucru este stipulat in noua doctrina nucleara a SUA, publicata de Pentagon.

- 'Dorim sa reamintim comandantului Grupului Operativ 67 al Flotei a 6-a (a SUA) ca Crimeea este teritoriu inalienabil al Rusiei. Odata cu trimiterea pilotilor in misiuni de recunoastere in aceasta zona a Marii Negre, trebuie sa ia in calcul ca ei vor fi intampinati de avioane ruse, nu de cele ale…

- Emisarul special al SUA pentru Coreea de Nord, Joseph Yun, a declarat joi, la Tokyo, ca toate optiunile raman deschise in ce priveste solutionarea crizei nucleare nord-coreene, mentionand insa ca nu crede ca optiunea militara este aproape, transmite Reuters. Potrivit emisarului special,…

- Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete în Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia încetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), relateaza Reuters. Puterile mondiale au impus sanctiuni…

- Jamie Shea, asistent adjunct al secretarului general NATO pentru provocari de securitate emergente, a declarat, intr-un interviu acordat postului de radio Europa Libera, ca Oficiul NATO deschis recent la Chisinau va permite o legatura mai eficienta cu fortele armate din Republica Moldova, pentru…

- Mici grupuri de demonstranti sud-coreeni au protestat luni fata de participarea unei delegatii din Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care vor avea loc luna viitoare, cu prilejul unei vizitei la Seul a oficialilor nord-coreeni, condusa de cantareata Hyon

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectand-o insa dupa cateva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sambata in statul american Hawaii si intr-un context de alerta ridicata din cauza provocarilor…

- Coreea de Nord a criticat luni Statele Unite pe motiv ca afecteaza dezghetarea relatiilor inter-coreene, din moment ce Washingtonul promite noi sanctiuni si presiuni aplicate regimului de la Phenian pana cand acesta nu va renunta la programele balistice si nucleare, relateaza agentia Yonhap.

- Ministerul a incercat sa linisteasca astazi situatia, un purtator de cuvant al presedintelui Moon Jae-in spunand ca propunerea face parte dintr-un pachet si ca nimic nu exista nicio decizie finala. Guvernul Coreei a dezvaluit, in data de 28 decembrie, mai multe posibile solutii pentru a reglementa tranzactionarea…

- Directorul general al General Motors Co, Mary Barra, a facut o promisiune indrazneata investitorilor ca producatorul de automobile din Detroit va face bani din vanzarea de masini electrice pana in 2021, scrie Reuters.

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfirsit ale Olimpiadei, au anuntat, marti, oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap. Marti,…

- Seulului și Phenianul a hotarât, marți, în cadrul primelor lor discuții dupa o pauza de doi ani, sa-și restabileasca legatura telefonica directa militara, a anunțat un oficial din Coreea de Sud, la doar câteva zile dupa reluarea unei

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Inalti reprezentantii din cele doua Coree s-au reunit marti la prima lor intalnire oficiala fata in fata in mai mult de doi ani, concentrandu-se asupra Jocurilor Olimpice de Iarna dupa tensiunile provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, scrie AFP.UPDATE: Coreea de Nord a propus, marti, trimiterea…

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, s-a reluat Cupa Mondiala la sanie, cu o etapa desfasurata la Koenigssee, in Germania, toti participantii privind, insa, spre marele eveniment de luna viitoare, din Coreea de Sud, anume Jocurile Olimpice de Iarna. In lotul national al Romaniei au fost prezenti…

- Oprirea testelor nucleare nord-coreene este prima conditie prealabila pentru ca Statele Unite sa accepte sa discute cu regimul de la Phenian, a afirmat, duminica, ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, transmite AFP. Nord-coreenii "trebuie sa opreasca testele. Ei trebuie sa fie de…

- Statul roman s-a decis sa iși exercite dreptul de preempțiune și sa cumpere pachetul majoritar al acțiunilor pe care Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) le deține la Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI. Scrisoarea parții romane, care are 49% din acțiunile DMHI, vrand astfel sa preia și…

- Coreea de Nord era considerata, pana de curand, prea saraca, prea stricta și prea vulnerabila pentru a dezvolta un program nuclar de succes. Cu toate acestea, Phenianul a reușit sa cladeasca o infrastructura nucleara avansata și, mai mult de atat, la finalul lunii noiembrie a testat o racheta balistica…

- Potrivit datelor preliminare, racheta s-a prabușit pe teritoriul zonei industriale in timpul testelor, pricinuind daune majore orașului,relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Unul dintre orașele din Coreea de Nord a suferit ca urmare a unui test nereușit al rachetei balistice intercontinentale…

- O recent formata unitate de trupe speciale a armatei sud-coreene, ce ar avea misiunea de a-l elimina pe Kim Jong-un in cazul unui conflict armat, a fost caracterizata de catre expertii militari ca fiind inepta, riscand sa fie „eliminata” in cazul unei misiuni in Coreea de Nord.