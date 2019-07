Coreea de Sud va trimite o unitate navală în strâmtoarea Ormuz Tensiunile dintre Iran si SUA au escaladat dupa ce Washingtonul s-a retras in mod unilateral din acordul nuclear cu Teheranul si a reinstituit sanctiuni impotriva Republicii Islamice. Atacurile impotriva unor petroliere in stramtoarea Ormuz, in largul coastelor iraniene, in ultimele luni au agravat situatia, determinandu-i pe responsabilii americani sa ceara aliatilor sa se alature unei misiuni de securitate maritima planificata. Potrivit ziarului economic Maekyung, care citeaza un inalt responsabil al guvernului de la Seul sub rezerva anonimatului, Coreea de Sud a decis sa trimita unitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

