Casă oferită gratis în județul Timiș

O familie cu suflet mare dorește să ofere gratis o casă la țară, unor persoane care au nevoi de ajutor. ”Ar putea fi chiar și pentru o persoană vârstnică ... The post Casă oferită gratis în județul Timiș appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]