- Fortele navale sud-coreene evalueaza planul de a construi submarine de atac cu propulsie nucleara pentru a consolida capacitatea Seulului de contracarare a amenintarii balistice nord-coreene, informeaza site-ul de stiri Defense News, potrivit Mediafax.ro.

- Sefa diplomatiei sud-coreene a declarat miercuri ca situatia privind drepturile omului in Coreea de Nord nu va fi probabil abordata in timpul summitului intercoreean, dupa ce Phenianul a criticat sustinerea exprimata de Seul pentru o rezolutie a ONU, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Liderul…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete, care se afla in vizita de lucru in Republica Moldova, in perioada 3-6 aprilie curent. Scopul vizitei este de a evalua nivelul de implementare a Acordului de Asociere…

- Facebook va propune, in saptamanile urmatoare, o serie de schimbari privind politica de utilizare a datelor si vor fi explicate mai bine utilizatorilor ce date se colecteaza si cum sunt acestea folosite, a anuntat, miercuri, reteaua de socializare, intr-un comunicat de presa. "Este tot in responsabilitatea…

- Lupta impotriva tuberculozei va continua – este mesajul transmis sambata de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva acestei boli, informeaza AGERPRES . Anul acesta, Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei se desfasoara sub sloganul: “Dorinta: Lideri pentru…

- „O tara se guverneaza in mod responsabil prin masuri concrete, nu prin discursuri demagogice cu caracter inflamant, cum ne-a obisnuit dreapta politica. Scopul final este bunastarea romanilor, avansul societatii pe linie de civilizatie si reducerea oricarui tip de decalaje intre regiuni si comunitati.…

- Primarul Adrian Dobre a invitat toti consilierii locali si directorii din Primarie la o excursie, platita din bani publici. Scopul excursiei: un schimb de experienta de doua zile la Oradea, chipurile pentru a vedea cum au reusit cei de acolo sa transforme orasul. Din pacate, pentru primarul Dobre, si…

- Prefectura Bacau, Asociația E-Romnja și Centrul FILIA din București au marcat Ziua Internaționala a Drepturilor Femeii printr-o conferința organizata, luni, la Centrul de Afaceri și Expoziții. „Scopul evenimentului este de a aduce in atenția instituțiilor publice dificultațile cu care se confrunta femeile…

- Circa 50 de femei au participat joi la un flashmob in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne cu scopul de a atrage atentia asupra lipsei de protectie pentru femei in fata violentei de gen, dar si asupra modului in care politistii interactioneaza cu femeile care li se adreseaza pentru a reclama…

- Incepand cu luna martie Teatrul de Papuși ”Prichindel” da startul unui nou proiect: ”Prietenii lui Prichindel – Sa invațam impreuna”. Scopul acestui proiect este acela de a oferi minime informații utile unui numar cat mai mare de copii, școlari și preșcolari, pornind de la ideea ca suntem o instituție…

- Rusia a vandut tehnologie nucleara Coreii de Nord, menționeaza documente secrete publicate de Newsweek și The Washington Post. Sursa primara este Biroul de Design al Rachetelor Makeyev, care releva ca, inca de la caderea Uniunii Sovietice, in anii ,90, Phenianul a cumparat tehnologie pentru rachete…

- Scopul final al proiectului este elaborarea unei metodologii inovatoare privind implementarea gandirii spatiale si a GIS in scoli. Parteneriatul strategic implica sapte institutii europene, dintre care patru scoli din Belgia, Marea Britanie, Romania si Austria, doua universitati, - Universitatea Complutense…

- Bogdan Chitic Ședința Consiliului Director al Federației Romane de Baschet, care a avut loc in urma cu doua zile, la București, a oferit o serie de repere cu privire la desfașurarea activitații baschetbalistice la nivel național, incepand cu sezonul 2018-2019. Printre deciziile importante care privesc…

- Intalnirea ar fi avut loc in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud. Aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul de Stat de la Washington, potrivit AFP. Scopul intalnirii In cursul vizitei efectuate…

- Peste 2000 tineri instituționalizați parasesc anual casele de copii. Doar 3% reușesc! Peste 97% nu știu incotro sa se indrepte. 22% ajung in centrele de detenție din intreaga țara. Locuința sociala se dorește a fi un apartament de 2 camere care sa serveasca unui numar de 4 tineri ce au parasit casa…

- Presedintele Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, susține ca demisia primarului Dorin Chirtoaca este una tardiva, dar benefica. Contactat de UNIMEDIA, acesta a declarat ca forțele anti-oligarhice vor avea un candidat comun la alegerile locale din mai.

- In 14 februarie 2018, a fost semnat Contractul de Servicii privind „Asistența tehnica pentru pregatirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa și apa uzata in județul Maramureș, in perioada 2014-2020”. Scopul proiectului…

- Transgaz, operatorul tehnic al sistemului national de transport gaze naturale, a semnat un memorandum de intelegere privind colaborarea intre companie si Eustream, operatorul sistemului slovac de transport gaze naturale, prin care isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu celelalte TSO-uri din…

- Regimul de la Phenian a transmis, luni, ca vizita delegatiei de inalti oficiali nord-coreeni in Coreea de Sud, in contextul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a adus un impuls ”semnificativ” pentru imbunatatirea relatiilor inter-coreene, potrivit agentiei Yonhap.

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamâna aceasta exercitii împreuna cu Fortele navale române, în Marea Neagra, în scopul intensificarii abilitatii Aliantei Nord-Atlantice de a proteja "suveranitatea nationala" prin apararea…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Seulul arata ca președintele Sud-Coreean, Moon Jae-in, va lua masa cu sora liderului suprem din Coreea de Nord, Kim Yo-jong , alaturi de alți membri de seama ai delegației de la Phenian. Coreea de Nord a trimis in Coreea de Sud o delegație formata din sute de oameni pentru a lua parte la deschiderea…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP. "Fortele noastre sunt pregatite si natiunea noastra este…

- Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației organizeaza, in perioada 6 - 20 februarie 2018, o consultare prin intermediul unui chestionar online, parte a dezbaterii publice privind proiectele de planuri-cadru pentru invațamantul liceal.Procesul de consultare…

- Parlamentul Republicii Moldova gazduiește, in perioada 5-9 februarie, expoziția de fotografii "Ieși la vot", organizata de Asociatia Promo-LEX, in cadrul Campaniei de educatie civica si electorala "LEGE gandirea critica".

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Phenianul indeamna ONU sa salute imbunatatirea relatiilor in peninsula coreeana si sa denunte viitoarele manevre militare ale Statelor Unite si Coreei de Sud care ar putea sa conduca la esecul acestei detensionari, relateaza news.ro, citand AFP. Intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU…

- Phenianul a spus cu certitudine ca Statele Unite se afla in raza de actiune a acestor ICBM-uri, dar nu a demonstrat totusi ca sistemul lor de directionare, de exemplu, poate rezista conditiilor de zbor ale unui sistem balistic, la mai multi kilometri altitudine, a afirmat adjunctul sefului Statului…

- Visul multora este pe cale sa se realizeze. Dacia Duster Limuzina poate deveni realitate. Deocamdata, Dacia Duster Limuzina este un proiect la care au luat parte 23 de masteranzi. Scopul lor a fost proiectarea unei masini care sa functioneze pe strada ca un birou.

- "Coreea de Nord reprezinta o amenintare nu numai pentru Asia, ci si pentru Europa", a declarat vineri seara ministrul de externe japonez Taro Kono in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau francez Jean-Yves Le Drian. Referindu-se la dezvoltarea de arme nucleare de catre Coreea…

- La finalul lui 2017, spun pompierii, toți comercianții care au afaceri in zona Bulevardului Constantin Brancoveanu au fost controlați. Au fost descoperite nereguli serioase in privința securitații la incendiu, iar pompierii au aplicat in perioada respectiva amenzi care se apropie de 1,5 milioane…

- Unul dintre senzorii acustici se afla in zona gropii Marianelor, locul cel mai adanc de pe pamant (10.916 m sub nivelul marii). Celalalt senzor este instalat in adancimile insulei Yap, din statele federale ale Microneziei. Ambii sunt legati, potrivit Academiei de Stiinte, cu un cablu care parcurge fundul…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu ocazia unor manifestari…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza joi AFP.'Le…

- Televiziunea publica japoneza NHK a publicat din greșeala o alerta privind lansarea unei rachete nord-coreene. Oamenii erau indemnați sa se adaposteasca, deoarece Phenianul a lansat o noua racheta. Eroarea a fost remediata dupa cateva minute, scrie realitatea.net.

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decat cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decat expresia unui 'dement', 'latratul unui caine turbat', relateaza…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- De patru luni, aceștia se pregatesc din plin pentru misiunea pe care o vor avea incepand cu luna februarie. In perioada 8-20 ianuarie, la Centrul National de Instruire Intrunit „Getica” din Cincu, Batalionul 30 Protectia Fortei „Vulturii Carpatilor” va executa un exercitiu de repetare a misiunii Vulturii…

- Rusia si Iranul trebuie sa-si indeplineasca sarcinile si sa impiedice lovituri ale fortelor guvernamentale siriene in provincia Idlib, a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa proguvernamentale Anadolu,…

- La nivelul județului Bihor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. „Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012. De asemenea RISC a mai lansat campanii de educații…

- Seulului și Phenianul a hotarât, marți, în cadrul primelor lor discuții dupa o pauza de doi ani, sa-și restabileasca legatura telefonica directa militara, a anunțat un oficial din Coreea de Sud, la doar câteva zile dupa reluarea unei

- Coreea de Nord era considerata, pana de curand, prea saraca, prea stricta și prea vulnerabila pentru a dezvolta un program nuclar de succes. Cu toate acestea, Phenianul a reușit sa cladeasca o infrastructura nucleara avansata și, mai mult de atat, la finalul lunii noiembrie a testat o racheta balistica…

- "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru 9 ianuarie, facuta de Sud", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului.Intalnirea va avea loc la Panmunjom, satul de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, joi, ca Phenianul s-a angajat in continuarea unor provocari care sunt "absolut inacceptabile", adaugand ca Japonia si comunitatea internationala vor coopera impotriva dezvoltarii nucleare si a rachetelor nord-coreene, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Potrivit datelor preliminare, racheta s-a prabușit pe teritoriul zonei industriale in timpul testelor, pricinuind daune majore orașului,relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Unul dintre orașele din Coreea de Nord a suferit ca urmare a unui test nereușit al rachetei balistice intercontinentale…