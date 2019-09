Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor si activitatea aeroporturilor din Tokyo sunt afectate duminica, Japonia asteptand sa fie lovita de taifunul Faxai, care va aduce vanturi cu viteze de pana la 216 km/h si ploi abundente, informeaza Reuters, citat de NEWS.ro.In urma avertizarilor emise de Agentia nationala…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters.Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care…

- Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care i-a propus rezolvarea diferendului intre Moscova si Tokyo privind suveranitatea asupra insulelor Kurile. Subiectul constituie unul din obstacolele in calea semnarii tratatului, insa Putin i-a mentionat lui…

- Agenția de Meteorologie din Japonia a anunțat erupția vulcanului Asama din centrul Japoniei și a emis o avertizare pentru ca oamenii sa nu se apropie de munte, potrivit Reuters. Agenția nipona de Meteorologie a emis o alerta de nivel trei, pe o scala de 1 la 5, in urma erupției.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a condamnat vineri decizia "iresponsabila" a Tokyo de a sterge Seulul de pe o lista de state ce primesc tratament preferential in relatiile comerciale, amenintand Japonia cu represalii, relateaza France Presse. "Aceasta actiune egoista va provoca daune…

- Potrivit politiei, citata de France Presse, septuagenarul a provocat un incendiu in interiorul vehiculului sau parcat in fata ambasadei, inainte de a muri la spital. Douazeci de sticle cu gaz au fost gasite in masina sa. Presa locala a relatat ca tatal vitreg al septuagenarului a fost o victima a…

- Agentia de media The AsahiShimbun’sTakehoMorita din Tokyo a publicat anul trecut un articol extrem de important despre piata serviciilor de rent a car din Japonia. Firmele de inchirieri auto din tara se confrunta cu o problema majora. Japonezii inchiriaza sute de masini, insa niciuna dintre acestea…

- Cinci baleniere au parasit luni portul nordic Kushiro (de pe insula Hokkaido), dupa o ceremonie in care mai multi oficiali locali au revendicat legitimitatea acestea traditii - la o zi dupa ce Japonia a parasit oficial Comisia internationala privind vanatoarea de balene (IWC), a informat Agentia…