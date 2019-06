Coreea de Sud: Un vehicul cu butelii de gaz a lovit Ambasada SUA din Seul

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 27 de ani care l-a lovit cu un scaun in cap pe unul dintre jandarmii de a meciul de fotbal dintre U Cluj si Hermannstadt, disputat duminica, a fost arestat preventiv, astazi, pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Cluj.

- Presa de la Chișinau a relatat ca președintele suspendat al R.Moldova, Igor Dodon, a innoptat impreuna cu familia sa in hotelul ambasadei Rusiei dupa declanșarea crizei politice care risca sa arunce țara in aer.„Este adevarat ca ați dormit la sediul ambasadei ruse?” a fost intrebat de presa…

- Un șofer beat a fost arestat dupa ce a lovit o alta mașina apoi a intrat intr-un stalp de pe marginea drumului. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 00:00, in timp ce patrula pe raza orasului Vicovu de Sus, un echipaj de poliție a observat pe strada Calea Cernauti din localitate, un […]

- O racheta ruseasca a fost lansata cu succes luni, in ciuda faptului ca vehiculul spatial a fost lovit de un fulger la scurt timp dupa ce s-a ridicat de pe rampa de lansare, au anuntat reprezentantii Roscosmos, citati de DPA. "Fulgerul nu este un obstacol pentru voi", a declarat directorul Roscosmos,…

- Ambasada SUA din Israel i-a atentionat pe cetatenii americani in legatura cu potentiale atacuri teroriste si proteste violente in conditiile in care marti se implineste un an de la transferarea ambasadei americane din Tel Aviv in orasul contestat Ierusalim, transfer care a starnit furie in intreaga…

- Un roman din Anglia a fost dat pe mana autoritaților, dupa ce și-a supus partenera de viața unor chinuri greu de imaginat. Acesta a snopit-o in bataie pe iubita lui, dar nu inainte de a o sechestra.

- Bilantul victimelor exploziilor din Sri Lanka a ajuns la 310 persoane, conform unui purtator de cuvant al politiei, scrie The Guardian, conform news.ro.De asemenea, ambasada SUA a informat ca a fost gasit un pachet suspect la gara Kolpetty din Colombo. Echipele de dezamorsare a bombelor se…

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat sambata intr-un dosar de tentativa la omor, fapta petrecuta in seara zilei de vineri la Ruginesti. Propunerea de arestare a fost facuta sambata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, care au dosarul in lucru, si admisa de judecatorii de la Tribunalul…