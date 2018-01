Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de Nord, a anuntat miercuri Casa Alba. ''Vicepresedintele va fi prezent pentru a întari…

- Corina Caprioriu, vicecampioana olimpica de la Londra la judo, a revenit pe tatami la 31 de ani cu gandul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Corina Caprioriu și-a anunțat revenirea in concurs la 31 de ani. Campioana europeana, vicecampioana mondiala și olimpica, judoka spune ca mai are inca motivația…

- In sportul care consuma tineri la minut, Noriaki Kasai este excepția. Japonezul care deține numeroase recorduri se incapațaneaza sa mai sara de pe trambulina o data și inca o data alaturi de sportivi care i-ar putea fi copii. Kasai a fost numit in echipa Japoniei care va participa la Jocurile Olimpice…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- Reprezentantul Phenianului la Comitetul Olimpic International a declarat ca "probabil" Coreea de Nord va participa la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang, Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei Dpa, citand agentia japoneza de presa Kyodo.

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters.

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza intarirea sanctiunilor ONU impotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters. Documentul cere interzicerea exportului…

- Comitetul Olimpic din SUA a anuntat ca delegatia americana va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si a catalogat drept lipsa de comunicare anumite afirmatii venite dinspre Casa Alba, care au pus la indoiala prezenta sportivilor americani la competitie, din cauza tensiunilor dintre…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Comitetul Executiv al CIO va anunța pe 5 decembrie la Lausanne daca sportivii ruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud), relateaza Reuters. Forul executiv al CIO se reunește în zilele de 5 și 6 decembrie și va…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Aproximativ 200 de oameni și-au pierdut viața in Coreea de Nord, dupa ce un tunel al instalației de teste nucleare Punggye-ri s-a prabușit. Incidentul s-a produs in jurul datei de zece septembrie, relateaza Reuters, care citeaza postul japonez de televiziune Asahi. Aproximativ 100 de muncitori ai instalației…

- Seulul si Beijingul au batut palma si au cazut de acord sa-si refaca legatura diplomatica dupa o neintelegere de mai bine de un an, cauzata de instalarea unui sistem antiracheta american pe teritoriul Coreei de Sud care a daunat schimburilor economice dintre cele doua tari, relateaza Reuters.

- Inalti oficiali din cadrul armatelor SUA, Japoniei si Coreei de Sud au avut, luni, o intrevedere si au cerut regimului de la Phenian sa renunte la ”calea nesabuita” pe care a intrat odata cu dezvoltarea programelor balistice si nucleare, se arata intr-un comunicat al Armatei SUA, potrivit Reuters.…

- Amenintarea reprezentata de catre Coreea de Nord a crescut la „un nivel critic si iminent”, iar Statele Unite, Japonia si Coreea de Sud trebuie sa rezolve aceasta problema, a afirmat ministrul de Aparare al Japoniei, Itsunori Onodera.

- Platforma de social media Snapchat va difuza Jocurile Olimpice de Iarna de anul viitor din Pyeongchang, dupa ce a semnat o intelegere istorica cu Eurosport, o miscare care ar putea ajuta Jocurile Olimpice sa tinteasca publicul tanar pe care si-l doreste, potrivit Reuters.