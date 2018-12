Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au participat miercuri la o ceremonie simbolica pentru lansarea unui viitor proiect pentru modernizarea si reconectarea legaturilor feroviare si rutiere aflate de o parte si de alta...

- Aflat la Caracas, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a exprimat sprijinul pentru omologul sau venezuelean, Nicolas Maduro, a carui țara este afectata de sancțiunile Statelor Unite si de o criza economica severa. "Restricțiile și sancțiunile comerciale sunt un lucru greșit" și doar agraveaza "instabilitatea",…

- Cele doua Corei vor sa demareze un ambitios proiect de interconectare a infrastructurii feroviare. Oficiali si experti din Coreea de Sud au ajuns deja in Coreea de Nord pentru a evalua reteaua de cale ferata.

- Reluarea exercitiilor militare comune de catre Coreea de Sud si Statele Unite incalca un acord recent intre Seul si Phenian, care a fost stabilit cu scopul de a reduce tensiunile din Peninsula Coreeana, a relatat luni presa nord-coreeana, informeaza Reuters.

- Zilele trecute, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect de hotarare privind documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitie Modernizare si prelungire str. Dragos Voda si creare bulevard cu banda dedicata si pista de biciclete. Documentatiile tehnico-economice au urmatorii…

- Time i-a inclus pe presedintii american Donald Trump si nord-coreean Kim Jong Un, pe Carles Puigdemont, fost lider al comunitatii autonome spaniole Catalonia, si pe papa Francisc pe lista favoritilor la a castiga Premiul Nobel pentru Pace 2018, care va fi anuntat vineri, la Oslo, de Comitetul Nobel.…

- Distinctia este acordata in fiecare an unei persoane sau unui grup de persoane care a depus eforturi pentru promovarea pacii in lume. In 2017, premiul Nobel pentru Pace a fost acordat Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), carea a devenit astfel a 23-a organizatie care…

- Ministrul de Externe al Republicii Populare Democrate Coreene (R.P.D.C.), Ri Yong-ho, a asigurat, in cadrul intervenției sale in plen, cu ocazia celei de-a 73-a sesiuni ordinare a ONU, desfașurata in aceste zile la New York, ca „o pace durabila se creeaza intr-adevar in peninsula coreeana”. Intervenind…