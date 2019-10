Coreea de Sud - Şase morţi în urma trecerii taifunului Mitag Mitag, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a adus ploi abundente in sudul tarii. Potrivit Ministerului de Interne sud-coreean, sase persoane au murit si patru au fost ranite. Unele dintre victime au fost gasite sub structuri prabusite, iar altele inecate, a precizat ministerul. Peste 100 de case si alte cladiri au fost inundate. Mai mult de 1.500 de persoane au fost evacuate ca masura de precautie din locuinte aflate in regiunile din sud-estul tarii, a mai spus ministerul. Aproximativ 44.045 de gospodarii si cladiri au ramas fara electricitate miercuri si joi. Alimentarea cu energie electrica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au fost ranite dupa ce taifunul Mitag a lovit Taiwanul luni seara si marti dimineata inainte de a se deplasa spre nord catre Coreea de Sud, a informat DPA, citat de agerpres.ro.

- Cel putin 12 persoane au fost ranite dupa ce taifunul Mitag a lovit Taiwanul luni seara si marti dimineata inainte de a se deplasa spre nord catre Coreea de Sud, au informat oficiali locali, citati de DPA. Potrivit Centrului pentru Operatiuni de Urgenta (CEOC), cei mai multi dintre acestia au fost…

- Opt persoane au fost salvate, dintre care trei erau ranite si au fost spitalizate, potrivit aceleiasi surse. Tragedia are loc in timp ce regimul comunist pregateste propaganda in vederea marcarii a 70 de ani de la infiintarea Republicii populare.Autoritatile au indemnat presa sa…

- Taifunul Lingling a provocat moartea a cinci persoane in Coreea de Nord, a distrus culturi si a afectat sute de cladiri, informeaza duminica agentia de stiri nord-coreeana KCNA citata de AFP. "Potrivit datelor (oficiale) disponibile (...) cinci persoane au murit si alte trei au fost ranite si se afla…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 16 sunt date disparute in urma ravagiilor produse de taifunul Lekima care a lovit teritoriul Chinei, potrivit televiziunii publice citata sambata de EFE. Potrivit postului CGTN, care citeaza autoritatile locale, victimele s-au inregistrat in provincia…

- Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 145 ranite în urma unui atentat cu mașina capcana revendicat de talibani și care a vizat miercuri un comisariat de poliție în vestul capitalei afgane Kabul, au anunțat autoritațile, citate de AFP."14 persoane au fost ucise și 145 ranite…

- Puternicul seism produs vineri in largul insulelor indoneziene Sumatra si Java s-a soldat cu moartea a patru persoane si a afectat sute de cladiri, conform unui anunt facut sambata de autoritatile indoneziene, transmite Reuters. Una dintre persoane a murit in urma unui atac de cord. Alte patru persoane…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata, 13 au fost ranite, iar opt au fost date disparute vineri dupa ce ploile torentiale din timpul sezonului musonic au provocat alunecari de teren si inundatii in mai multe regiuni din Nepal, potrivit DPA preluat de agerpres. Meteorologii au emis avertizari…