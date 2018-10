Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Republicii Populare Democrate Coreene (R.P.D.C.), Ri Yong-ho, a asigurat, in cadrul intervenției sale in plen, cu ocazia celei de-a 73-a sesiuni ordinare a ONU, desfașurata in aceste zile la New York, ca „o pace durabila se creeaza intr-adevar in peninsula coreeana”. Intervenind…

- Statele Unite au anuntat ca sunt gata sa reia negocierile cu Coreea de Nord dupa ce Phenian a promis miercuri ca va dezmembra instalatiile de rachete si a sugerat ca va inchide principalul complex nuclear din Yongbyon daca Washingtonul va lua masurile necesare, relateaza Reuters.

- "In majoritatea cazurilor, Statele Unite nu sunt foarte dispuse sa inceapa negocieri", a declarat Lavrov, intr-un discurs rostit in fata unor tineri diplomati, in marja unui forum economic la Vladivostok (Extremul Orient). "Ei anunta mai intai sanctiuni, apoi iar sanctiuni, si doar dupa…

- Principalul organ de presa din Coreea de Nord a acuzat duminica Statele Unite ca efectueaza exerciții militare in scopul de a pregati o invazie a tarii comuniste, purtand in același timp un dialogul cu zambetul pe buze cu regimul de la Phenian.

- Statele Unite au introdus sanctiuni impotriva unor firme din Rusia si China, care sunt acuzate de Washington ca ar fi interactionat cu nave nord-coreene si ar fi exportat alcool si tutun in Coreea de Nord, incalcand astfel regimul sanctiunilor impotriva Phenianului.

- Cunoscutul taragotist Dumitru Farcas a murit la varsta de 80 de ani, a anuntat pe Facebook prezentatoarea TVR Iuliana Tudor. „Multumim, maestre pentru omul, artistul si mai ales marele Roman care ati fost! Drum bun spre lumina!” Dumitru Farcas era internat intr-un spital…

- Coreea de Nord pare ca asambleaza una sau doua rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu combustibil lichid la o fabrica unde a produs primele sale rachete capabile sa atinga Statele Unite, scrie luni The Washington Post, citat de agentia Reuters.

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a facut apel la conducerea Coreii de Nord sa urmeze calea Vietnamului, pentru a depași ostilitațile din trecut cu Statele Unite, dupa ce a fost mustrat de regimul de la Phenian pentru eforturile sale de a elabora o ințelegere privind denuclearizarea peninsulei…