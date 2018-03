Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a anuntat sambata ca Nordul a acceptat propunerea sa de a organiza discutii la nivel inalt inter-coreene saptamana viitoare, scrie CNN.Ministerul Unificarii a transmis intr-o comunicat ca discutiile vor avea loc joi, scrie news.ro. Coreea de Sud a propus ca intalnirea…

- Coreea de Sud si Statele Unite au anuntat marti ca exercitiile lor militare comune anuale, amanate din cauza Jocurilor Olimpice de iarna din Sud, vor fi reluate pe o scara "similara" cu cea din trecut, in pofida dezghetului diplomatic cu Phenianul, relateaza AFP. Aceste manevre pe scara…

- Deputatul USR, Iulian Bulai vine cu o propunere care va starni, cu siguranța, valuri. Acesta a declarat ca a votat in favoarea legii care a proclamat vinerea de dinaintea Paștilor drept zi libera și nelucratoare, dar ca ii pare rau de faptul ca Parlamentul nu are abilitatea de a vota și data la care…

- "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus ne-ar placea sa vorbim. Si am spus La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron. "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv",…

- Cenzorii din aparatul puterii de la Beijing au hotarat ca, pentru a bloca orice critica adusa lui Xi Jinping pe internet, ar trebui sa elimine o litera despre care aceștia spun ca poate fi folosita in multe combinații frazastice pentru a-l ataca pe președintele chinez: litera „n”, scrie The Guardian.Eliminarea…

- Cat a costat vizta surorii lui Kim Jon-un in Coreea de Sud. Coreea de sud a cheltuit 240 de milioane de woni, adica aproximativ 224.000 de dolari, pentru a o gazdui pe Kim Yo Jong, sora liderului suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, și a angajaților ei, in decursul celor trei zile de vizita in contextul…

- Activitatea rețelei de socializare Facebook a fost perturbata la nivel global, potrivit datelor portalului Down Detector. Astfel, nu funcționeaza site-ul și aplicația mobila. Utilizatorii au intimpinat dificultați in Rusia, Ucraina, Europa, Vietnam, Coreea de Sud și in alte țari. De asemenea, dupa caderea…

- Coreea de Sud nu va renunța la exercițiile militare comune cu SUA, chiar daca relațiile cu Nordul s-au mai destins. Anunțul a fost facut ministrul Reunificarii de la Seul, Cho Myong-gyon, in plenul parlamentului de la Seul.

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron se afla la cel mai scazut nivel din octombrie 2017, in urma unui sondaj ale carui rezultate au fost publicate duminica, scrie Reuters.In perioada 7 - 17 februarie, Ifop a realizat sondajul pentru Le Journal du Dimanche, iar 44% dintre repondenti…

- Statele Unite "urmaresc atent" semnele indicand ca Phenianul doreste discutii directe asupra programului sau nuclear, a afirmat secretarul de stat american, Rex Tillerson, intr-un interviu acordat canalului CBS, citat de AFP."Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii…

- Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, bitcoin, cea mai importanta moneda virtuala la nivel mondial, a scazut luni, la New York, cu pana la 16%, la 7.175 dolari pe unitate. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Si alte…

- Coreea de Nord a facut un anunt surprinzator, adresat „tuturor coreenilor de acasa si strainatate”, precizand ca ar trebui sa se faca un pas inainte catre unificare, fara ajutorul altor state, relateaza Reuters care citeaza presa de stat de la Phenian.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat s-o desemneze pentru funcția de prim ministru pe Viorica Dancila - varianta propusa de coaliția PSD-ALDE. Pentru a-și incepe oficial mandatul, Dancila trebuie sa fie validata și de parlament.

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Armata americana se pregateste 'foarte serios' de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat marti un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga in situatia ca aceste pregatiri sa fie puse in practica, relateaza AFP. 'Administratia examineaza foarte…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. Conform datelor…

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- Peste 3.000 de crestini, dintre care doua treimi din Nigeria, au fost ucisi in lume intre noiembrie 2016 si octombrie 2017 "din motive legate de credinta lor", un numar in crestere neta, a transmis organizatia nonguvernamentala 'Open Doors' ('Usi deschise'), potrivit AFP. Aceasta organizatie protestanta…

- Coreea de Nord a pus lumea in garda dupa o serie de conflicte cu SUA, in care a fost mereu adusa vorba de puterea nucleara pe care o dețin ambele parți. Se pare insa ca un al treilea Razboi Mondial este inevitabil.

- Coreea de Nord era considerata mult prea saraca, autoritarista si vulnerabila pentru a reusi sa-si dezvolte serios programele nucleare si arsenalul balistic. Totusi, Phenianul a reusit sa puna la punct arme cu reale capabilitati nucleare, culminând cu testarea, la finalul lunii noiembrie,…

- Coreea de Nord a acceptat propunerea Coreei de Sud pentru discutii oficiale privind o eventuala pace, fiind primul contact oficial care va avea loc intre cele doua tari de mai bine de doi ani, relateaza CNN.

- Autoritatile sud-coreene au arestat o a doua nava sub suspiciunea de contrabanda cu produse petroliere destinate regimului de la Phenian, ce ar incalca sanctiunile internationale impuse de ONU.

- Statele Unite si Rusia au convenit sa continue eforturile diplomatice pentru rezolvarea crizei generate de programul de dezvoltare a rachetelor nculeare derulat de Coreea de Nord. Cele doua state au subliniat ca nici Washingtonul, nici Moscova nu vor accepta Phenianul ca putere nucleara.

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

