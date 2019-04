Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea alocatiilor pentru copii a intrat in vigoare de luni, 1 aprilie, potrivit Ordonantei 9/2019, stabilita in luna martie de Guvern. Potrivit actului normativ, primele plati majorate se vor face insa in luna mai. Potrivit Ordonantei de Urgenta 9, alocatia de stat pentru copii se stabileste in…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, vrea sa schimbe modul in care aloca Banca Europeana de Investitii (BEI) finantarile in statele europene. In acest moment, banii se aloca pe baza proiectelor depuse de entitati din fiecare tara, dar...

- Modul de alocare a finantarilor pentru investitii la nivelul Bancii Europene de Investitii ar trebui schimbat, o posibila solutie fiind utilizarea unor indicatori, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul unei conferinte de presa. ‘Poate ca la nivelul Bancii Europene…

- Toți copiii cu varsta de pana la 18 ani vor beneficia de indemnizația lunara de stat pentru copil. Parlamentul a aprobat, in prima lectura, proiectul de lege.Cuantumul acesteia, modul de stabilire și de plata a indemnizației lunare de stat vor fi stabilite de Guvern.

- Biserica și preoții se bucura de cea mai mare incredere din partea cetațenilor Republicii Moldova, iar la polul opus se afla Parlamentul, Guvernul și Procuratura Generala, arata sondajul realizat și publicat de Institutul Republican Internațional.

- Mai jos am pus o captura de ecran cu pașii care trebuie urmați pentru a afla data pensionarii, scrie dcbusiness.ro. Citeste si Noua lege a pensiilor aduce schimbari substantiale. Ce se intampla cu recalcularea PENSIILOR VIDEO Am introdus datele unei femei nascuta pe 13 ianuarie 1965…