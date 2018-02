Coreea de Sud oferă locuri la studii pentru militarii străini Coreea de Sud intentioneaza sa invite anul acesta 157 de militari din 35 de tari sa participe la diferite programe educationale, a anuntat luni ministerul apararii de la Seul. Potrivit agentiei Yonhap, ministerul evidentiaza inscrierea unor militari din China, Uganda si Etiopia la universitatea interarme din Daejeon si a unui cadet din Paraguay la academia fortelor aeriene sud-coreene.



Coreea de Sud isi extinde programul de educatie pentru militarii straini, lansat in anii 1970 pentru oficialii fortelor armate din Thailanda. In 2012, a fost infiintat un centru de invatare a limbii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de…

- Coreea de Sud si Statele Unite nu renunta la exercitiile militare comune programate pentru acest an, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Apararii, in ciuda avertismentului din partea regimului nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ministerul apararii din Coreea de Sud a comunicat marti ca exercitiile militare comune cu Statele Unite vor continua anul acesta, in ciuda apropierii fata de Coreea de Nord cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Yonhap. Ministrul reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters,…

- Statele Unite si Thailanda desfasoara exercitii militare de amploare, cu participarea unui contingent de soldati din Coreea de Sud. Cei peste 2300 de militari au exersat manevre de debarcare si evacuare, precum si desfasurarea de operatiuni umanitare.

- Regimul de la Phenian a transmis, luni, ca vizita delegatiei de inalti oficiali nord-coreeni in Coreea de Sud, in contextul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a adus un impuls ”semnificativ” pentru imbunatatirea relatiilor inter-coreene, potrivit agentiei Yonhap.

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar duminica se vor acorda cinci medalii de aur, la snowboard (slopestyle masculin), schi alpin (coborare masculin), schi fond (schiatlon masculin), sanie (simplu masculin) si biatlon (sprint masculin).…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si presedintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, s-au intalnit vineri si si-au strans mana, inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, transmite agentia Yonhap, citata de AFP.

- Rusia, Coreea de Nord, Iranul si China sunt principalele amenințari la adresa Americii si a aliatilor sai, iar Statele Unite vor recurge la bomba atomica doar in situații excepționale.Acest lucru este stipulat in noua doctrina nucleara a SUA, publicata de Pentagon.

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate in aceasta saptamana 315 de locuri de munca vacante, din care 20 pentru persoanele cu studii superioare si 247 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii. Mai sunt disponibile 48 de posturi pentru muncitorii necalificati. Cu studii…

- Un medic gastroenterolog din Cluj a povestit, intr-o scrisoare facuta publica pe contul sau de pe o rețea de socializare, despre greutațile cu care se confrunta dupa ani intregi de studiu. Alina Buliarca, un medic gastroenterologi din Cluj, a marturisit, in scrisoarea postata pe contul sau de facebook,…

- El a subliniat nevoia de modernizare a armatei americane deoarece "avantajul competitiv s-a diminuat in toate domeniile - aerian, terestru, maritim, spatial si cibernetic - si nu inceteaza sa se diminueze".Presedintele american, Donald Trump, a prezentat luna trecuta noua sa "Strategie…

- Racheta Balistica, denumita Agni 5, a fost lansata joi dimineata, de pe insula Abdul Kalam, situata in estul Indiei.Ministerul Apararii din India a precizat ca racheta a aburat aproximativ 19 minute si a parcurs distanta de 3.000 de mile (4.828 de kilomteri), iar obiectivele misiunii au…

- Autoritatile din Coreea de Sud se pregatesc serios pentru jocurile olimpice de iarna care incep luna viitoare.Trupele speciale fac antrenamente pentru a preveni orice atac terorist sau tentativa de luare de ostatici.

- Coreea de Sud va depune eforturi pentru a induce Coreea de Nord si Statele Unite intr-un "proces de dialog", bazat pe discutiile inter-coreene privind participarea Phenianului la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, a declarat, vineri, Ministerul de Externe, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Cel putin 12 femei din Coreea de Nord au fugit, sâmbata, cu o ambarcatiune de mici dimensiuni, iar doua dintre ele s-au înecat în râul Mekong, a anuntat un activist sud-coreean pentru drepturile omului, citat de site-ul agentiei Yonhap. „Ambarcatiunea…

- Shopping-ul atrage, in luna ianuarie, foarte mult turistii, mai ales in anumite destinatii consacrate cum ar fi Milano, Paris, Londra, Dubai, New York, China si Thailanda, iar mai nou in Bucuresti, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Raluca Anghel, specialist in marketing turistic.

- Febra hemoragica virala, un tip de boala in care oamenii sangereaza in jurul ochilor si gurii, ar fi revenit in sudul Sudanului, unde a facut deja trei victime, care au murit impreuna cu mai multe animale, intr-un sat. Expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii au trimis echipe in teren…

- Boala teribila care ucide in chinuri groaznice.Trei oameni și-au pierdut deja viața, pana acum, iar leacul nu a fost gasit. Expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii au trimis echipe in teren pentru a incerca sa stopeze ce s-ar putea dovedi o epidemie majora. O epidemie in Sudan ar putea fi catastrofala…

- Coreea de Nord a redeschis, marti, un canal de comunicare militara cu Coreea de Sud, in contextul in care cele doua state au purtat discutii la nivel inalt despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Principalele motoare de creștere ale economiei globale - Statele Unite ale Americii, țarile emergente din Asia și Zona Euro - vor contribui cu aproape 70% la creșterea economica globala in 2018, comparativ cu media de aproape 60% inregistrata dupa anul 2000. Economia Zonei Euro va crește cu…

- WTA a publicat clasamentul din circuitul WTA, dupa primele turnee ale anului. Simona Halep se afla in continuare la conducere, avand 6.425 de puncte, dupa ce a triumfat la turneul de la Shenzen, China. Marea schimbare s-a produs la locul 2. Caroline Wozniacki, finalista la Auckland, a depașit-o pe Garbine…

- În total, 32 de persoane, dintre care 30 de iranieni, au fost date disparute duminica dupa o ciocnire în Marea Chinei de Est între un nava de marfuri si un petrolier care a luat foc în urma accidentului, a anuntat Ministerul

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene.

- Șeful Consiliului de Securitate al Rusiei spune ca zeci de mii de americani care locuiesc în Coreea de Sud ar muri în cazul în care ar izbucni un razboi cu Coreea de Nord. Nikolai Patrushev a mai spus ca artileria și lansatoarele de rachete ale Coreii de Nord sunt poziționate…

- Simona Halep - Karolina Pliskova LIVE VIDEO ONLINE 2017 DIGI SPORT STREAMING. Simona Halep o intalnește astazi pe Karolina Pliskova in finala turneului din Thailanda. Meciul incepe la ora 15:00. Ora disputarii finalei a fost schimbata deja pentru a doua oara de catre organizatori, dupa ce inițial…

- Fost refugiat afgan, Saeed Noori, in varsta de 32 de ani, trebuie sa apara sambata in fata magistratilor. Intre cele 18 capete de acuzare se regaseste si unul care priveste punerea in pericol a vietii. Peste 12 oameni sunt inca internati in urma incidentului de joi, care a avut loc pe strada Flinders.…

- Fost refugiat afgan, Saeed Noori, in varsta de 32 de ani, trebuie sa apara sambata in fata magistratilor.Intre cele 18 capete de acuzare se regaseste si unul care priveste punerea in pericol a vietii.Peste 12 oameni sunt inca internati in urma incidentului de joi, care a avut…

- Raportorul special al ONU privind situatia drepturilor omului din Coreea de Nord, Tomas Ojea Quintana, a declarat joi ca sanctiunile Consiliului de Securitate al ONU nu pot fi impuse intr-un mod care sa compromita mijloacele de subzistenta ale cetatenilor nord-coreeni, relateaza agentia Yonhap.

- Olanda se va alatura Austriei care a a trimis in octombrie o sesizare Curtii Europene de Justitie (CEJ) privind controversatul proiect ce prevede introducerea unei taxe pentru toate autoturismele care circula pe drumurile si autostrazile din Germania, a anuntat miercuri Ministerul olandez al Transporturilor,…

- CHINA. Marile puteri militare ale lumii au inceput demersurile și s-au organizat in vederea unui razboi, ceea ce arata temerea liderilor pe fondul situației tensionate dintre SUA și Coreea de Nord.

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Optimi de finala Norvegia/ Suedia – A4 D3 – C2 B3 – A2 D1 – C4 Romania – B4 C3 – D2 A3 – B2 Rusia/ Danemarca – D4 In…

- Bernadette Szocs, start perfect in finala turneului T2 Asia-Pacific Table Tennis League (T2APAC), competiție care se desfașoara in Singapore și este dotata cu premii in valoare de 1.750.000 de dolari. Jucatoarea din Romania a invins-o dramatic pe chinezoaica Liu Fei, o sportiva cu stil defensiv. Berni,…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 5 decembrie Grupa A 15.00 Slovenia – Angola 32-25 19.00 Franța – Paraguay 35-13 21.30 Romania – Spania 19-17 Grupa…

- Coreea de Nord este "cea mai mare amenintare imediata pentru Statele Unite", iar potentialul unui razboi intre SUA si Coreea de Nord creste de la o zi la alta, a atras atentia H.R. McMaster, la Forumul National de Aparare Reagan, informeaza The Guardian. "Cred ca este in crestere in fiecare zi, ceea…

- Ca ordonator principal, Ministerul Turismului va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 65,4 milioane de lei. Ministerul gestioneaza doua programe: „Dezvoltarea produselor turistice”, si „Marketing si promovare turistica”.…

- Sportiva din lotul condus de Nicu Vlad a cucerit cea mai stralucitoare medalie, cu un total de 273 kilograme, dupa ce a ridicat 109 kilograme la smuls si 128 de kilograme la procedeul aruncat. Cea mai importanta performanta a halterofilei cu sanse la JO de la Tokyo este cea de la total - proba olimpica.…

- Antrenorii Ambros Martin si Horatiu Pasca au decis dupa ultimul antrenament de la Trier, desfasurat vineri dupa-amiaza, jucatoarea care va incepe Campionatul Mondial de handbal in tribuna. Alegerea este putin neasteptata la prima vedere: Gabriella Szucs! Romania a plecat in Germania cu 17…

- Începând de astazi, de la ora 16, românii vor putea calatori în Canada fara vize, pentru sederi de maximum șase luni, în scop turistic, informeaza Realitatea TV. Masura vizeaza inclusiv vizitele la rude si prieteni sau pentru oportunitati de afaceri, pe baza…

- Apple cere in instanța interzicerea procesoarelor Qualcomm, care sunt prezente pe majoritatea smartphone-urilor Android, inclusiv de pe modele realizate de catre Samsung, LG Electronics, HTC sau Google. Gigantul american susține ca acestea ii incalca brevetele sale de invenție și a deschis un litigiu…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…