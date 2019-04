Coreea de Sud - O persoană a murit şi alte 4.000 au fost evacuate în urma izbucnirii unor incendii de vegetaţie Mii de pompieri si soldati se luptau vineri sa stinga incendii de vegetatie izbucnite in Coreea de Sud, in urma carora o persoana a murit si alte peste 4.000 au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele, a anuntat guvernul sud-coreean, relateaza Reuters. Incendiile au izbucnit joi seara in provincia Gangwon din estul tarii si s-au extins in orasele Sokcho si Gangneung, distrugand circa 525 de hectare de pamant si aproximativ 198 de case, depozite si alte cladiri pana vineri dimineata, a precizat guvernul. Un numar de 4.230 de persoane au fost evacuate din locuinte si 52 de scoli au fost inchise.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

