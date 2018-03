Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de stiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite ca un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul presedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mita si alte acuzatii. Judecata pentru corupție și deturnare de fonduri Park Geun-Hye, presedinta sud-coreeana destituita, judecata in prezent…

- Agentia de stiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite declara ca un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul presedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mita si alte acuzatii.știre in curs de actualizare

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost reținut de Poliție într-un dosar privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile din 2007. Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy este în arestul poliției, unde ar putea petrece urmatoarele doua zile. Nicolas…

- Parchetul din Seul a anuntat luni ca a cerut emiterea unui mandat de arestare impotriva fostului presedinte sud-coreean Lee Myung-bak, care este banuit de coruptie. Acesta devine al patrulea fost presedinte sud-coreean inca in viata care are de-a face cu justitia tarii, fiind urmarit, inculpat sau…

- Fostul presedinte conservator in varsta de 76 de ani a fost audiat saptamana trecuta timp de peste 21 de ore. Lee - care a fost presedinte intre 2008 si 2013 - este banuit ca a acceptat milioane de euro ca mita, dar dezminte majoritatea acuzatiilor. Parchetul a anuntat luni ca a cerut unui tribunal…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, protagonist al scandalului Black Cube, dat afara din Serviciu dupa trimiterea in judecata intr-un dosar de corupție, cere in faza apelului din cazul de corupție, audierea fostului ministru al Agriculturuii, Daniel Constantin și a fostului șef al ANAF, Gelu Diaconu.…

- Bogdan Miu si Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM, au pornit de la o stire de pe net, care spunea ca o femeie din Maramures se plange ca i-a fost repartizat fostul numar de telefon al lui Ion Iliescu si, din aceasta cauza, este asaltata de tot felul de apeluri. Cei doi realizatori au…

- Elena Basescu a anunțat, pe 19 februarie, pe contul de socializare, ca este insarcinata in 6 luni. Fiica fostului președinte al Romanie și-a facut apariția pe partia Clabucet. Alaturi de cei doi copii ai sai, Sofia Anais si Traian jr., Elena Basescu a profitat de zilele cu ninsoare la Predal, pe partia Clabucet.…

- Laura Codruta Kovesi se pare ca va scapa cu bine din duelul pe care il poarta in prezent cu liderii PSD. Sefa DNA a prezentat bilantul activitatii institutiei pe care o conduce pe anul 2017, iar presedintele Iohannis si-a declarat sprijinul neconditionat fata de aceasta. Ceea ce este si mai important…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- Parchetul din Coreea de Sud a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte Park Geun-hye, destituita in urma unui vast scandal de coruptie, care a scos la iveala legaturi nesanatoase intre lumea afacerilor si politica, scrie AFP, citata de News.ro . Destituirea lui Park, in…

- Procurorii sud-coreeni au cerut astazi o pedeapsa cu inchisoarea de 30 de ani pentru fostul presedinte Park Geun-Hye, care a fost demis anul trecut pe fondul unor acuzatii de luare de mita si abuz de putere, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Parchetul sud-coreean a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia si a dezvaluit legaturi 'nesanatoase' intre lumea politica si marile concerne economice, transmit AFP…

- La ultimul termen al dosarului “Turceni-Rovinari”, procurorii anticoruptie au cerut instantei pedepse privative de libertate in cazul fostului premier Ponta, dar si al fostului ministru social-democrat, Dan Sova. Daca pentru Sova se cere o pedeapsa cu inchisoarea orientata catre maximum prevazut de…

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Procurorii sud-coreeni au cerut, marti, o pedeapsa cu inchisoarea de 30 de ani pentru fostul presedinte Park Geun-Hye, care a fost demis anul trecut pe fondul unor acuzatii de luare de mita si abuz de putere, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- DNA Ploiești a pornit, in toamna lui 2016, un dosar impotriva lui Victor Ponta. Dosarul a primit numele dosarul Blair, pentru ca acuzațiile erau ca Ponta ar fi primit bani de la Sebastian Ghița pentru a-i da lui Blair, cel care a venit in Romania și s-a intalnit cu fostul președinte al PSD.Miercuri…

- Fujimori, in varsta de 79 de ani, sef al statului din 1990 pana in 2000, executa o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii si coruptie, dar a fost gratiat in decembrie anul trecut de actualul presedinte, Pedro Pablo Kuczynski.Procuratura a cerut ca fostul presedinte…

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Carlos Ghosn, puternicul sef al gigantului auto Renault, a primit un nou mandat de patru ani in fruntea companiei, potrivit BBC. Totusi, exista o serie de zvonuri in spatiul public ca Ghosn s-ar retrage singur din functia pe care o detine din 2005. Actionarii vor vota re-numirea lui Ghosn…

- Irinel Popescu, fost presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a fost pus sub control judiciar pe cautiune de DNA, fiind acuzat de luare de mita. Cautiunea depusa este de 150.000 euro. „In perioada 2007-2009, inculpatul Irinel Popescu, in calitate de presedinte al C.N.A.S., a solicitat…

- "Intervin foarte rar in spatiul public. Discretia a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicatie colegilor mei de munca, atatia cati mai sunt in viata. Este vorba despre o stire aparuta in Evenimentul Zilei, privitoare la cuantumul pensiei mele. Daca ati uitat,…

- Fostul presedinte al Guatemalei (2008-201), Alvaro Colom, a fost arestat, marti, alaturi de alti noua fosti ministri ai guvernului sau, in contextul unui scandal de coruptie care afecteaza reteaua de transport public a capitalei, a anuntat Parchetul, relateaza AFP.

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP, conform News.ro . Choi Soon-sil, in varsta de 61 de ani, este fiica unui misterios lider religios.…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a lui Ionel Arsene, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al PSD Neamț, sub…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.Potrivit AFP, pedeapsa poate fi pusa in aplicare doar…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost gasit, miercuri, vinovat de coruptie in unanimitate de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegro (sud) care i-au majorat pedeapsa cu o treime, la 12 ani si o luna de inchisoare, relateaza AFP. Ambitiile revenirii…

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…

- Lee Sang-Deuk, 82 de ani, care a avut o influenta foarte mare in timpul presedintiei (2008-2013) fratelui sau, este suspectat ca a primit sute de milioane de woni din partea Serviciului national de informatii (NIS), a informat agentia sud-coreeana Yonhap. Fost avocat, Lee Sang-Deuk a fost condamnat…

- Procuratura sud-coreeana a efectuat luni perchezitii la domiciliul si biroul fratelui fostului presedinte Lee Myung-Bak, in cadrul unei anchete asupra unor posibile sume de bani primite de fostul sef al statului, relateaza AFP. Lee Sang-Deuk, 82 de ani, care a avut o influenta foarte mare…

- Ionel Arsene, actualul presedinte al Consiliului Judetean Neamt și fost deputat PSD de Neamt, a fost retinut joi de procurorii DNA pentru 24 de ore pentru trafic de influenta. “Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii…

- Chiril Lucinschi, fostul deputat din Republica Moldova, se afla in acest moment in judecata in dosarul fraudelor bancare. Ilan Șor, primarul orașului Orhei, a marturisit in instanța faptul ca i-a oferit bani inculpatului. Suma se ridica la aproape jumatate de milion de dolari.

- Rasturnare de situatie in dosarul in care Laurentia Mariana Militaru, fost director al Directiei Judetene de Sanatate Publica Tulcea, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Constanta, pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Pe…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: DAN ROMULUS SERBAN, la data faptelor presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), sub aspectul savarsirii…

- Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei Radu Mazare. Decizia nu este una definitiva și va fi atacata in instanța de avocații fostului edil. Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei…

- Viorel Lis se afla intr-o situatie disperata. Pe langa probleme de sanatate, fostul edil al Bucurestiului se confrunta zilele acestea si cu o problema destul de grava in plan financiar. In conturile lui a inceput sa bata vantul, astfel ca a fost nevoit sa o lase mai usor cu pariurile sportive.…

- Procurorii anticorupție l-au trimis in judecata in stare de libertate, pe Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curții de Apel Constanța. Fostul judecator este acuzat de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii. In același dosar a fost trimis in judecata și Vasile Costea, administrator…

- Omul de afaceri Vasile Costea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca ar fi dat mita fostului presedinte al Curtii de Apel Constanta pentru a fi favorizat in diferite cauze aflate pe rolul instantelor.

- Omul de afaceri Vasile Costea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca ar fi dat mita fostului presedinte al Curtii de Apel Constanta pentru a fi favorizat in diferite cauze aflate pe rolul instantelor.

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe fostul presedinte al Curtii de Apel Constanta, Nicolae Stanciu, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii, si pe Vasile Costea, administrator al unei societati comerciale, pentru cumparare…

- Avocatul lui Radu Mazare a vorbit, la Antena 3, despre situația fostului edil al Constanței. Acesta a susținut ca fostul primar nu avea interdicție de a parasi țara și nu a fugit din țara.Citeste si: Un politician cunoscut a facut dezvaluiri SOCANTE: 'Am jucat ruleta ruseasca...' „Evident…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, initiat de social democratul Catalin Radulescu, ca PSD se transforma intr-o organizatie care vrea sa ii protejeze pe cei care au savarsit fapte de coruptie.„Suntem…

- Peste 5.000 de oameni au protestat in Peru, chiar in timpul sarbatorii de Craciun. Oamenii au vrut sa-și arate nemulțumirea fața de grațierea acordata fostului președinte Alberto Fujimori, care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru corupție și crime impotriva umanitații. Totodata, ei au…

- Vineri, 22 decembrie, se implinesc 28 de ani de la caderea comunismului din Romania. Fostul presedinte Ion Iliescu a scris un mesaj in acest sens pe blogul sau, transmitand ca in tara a avut loc o Revolutie, chiar daca multora nu le place sa o numeasca asa.