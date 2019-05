Coreea de Nord l-a executat pe trimisul sau special in SUA Kim Hyok Chol si alti 4 diplomati nord-coreeni care au participat la negocierile la nivelul grupurilor de lucru pentru pregatirea celui de-al doilea summit SUA-Coreea de Nord din februarie, considerandu-i responsabili pentru esecul acestuia, scrie in editia sa de vineri ziarul sud-coreean Chosun Ilbo, transmite Reuters.



Kim Yong Chol, un inalt functionar si partener de dialog al secretarului de stat american Mike Pompeo in pregatirea summitului dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un de la Hanoi,…