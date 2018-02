Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul trebuie sa abandoneze programele sale nuclear si de rachete balistice si sa permita instaurarea pacii in Peninsula Coreeana, a declarat luni, la Geneva, ministrul de externe sud-coreean Kang Kyung-wha, citat de Reuters si Yonhap. Intr-un discurs rostit in Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax."Cele doua Corei au cooperat,…

- Membri ai delegatiei la nivel inalt a Coreei de Nord prezente la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, au declarat ca Phenianul este deschis pentru discutii cu SUA, a indicat duminica biroul de presa al presedintiei sud-coreene, transmit Yonhap, Reuters si…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul…

- Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, a cerut, duminica, Uniunii Europene, sa aloce mai multi bani pentru apararea frontierelor externe, in contextul in care imbunatatirea capabilitatilor militare ale Rusiei genereza neliniste in Estonia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Prmeierul nipon Shinzo Abe si presedintele american Donald Trump au cazut de acord sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord pana cand Phenianul va opri programul sau nuclear, a anuntat miercuri diplomatia nipona, informeaza Reuters.

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Programul nuclear nord-coreean reprezinta o amenintare existentiala pentru SUA, a avertizat marti directorul Serviciilor de informatii interne americane, Dan Coats, in timpul unei audieri in Congresul Statelor Unite, relateaza AFP si Reuters. ''Trebuie sa constientizam faptul ca…

- Presedintele american Donald Trump si premierul britanic Theresa May au fost de acord, marti, intr-o convorbire prin telefon, ca "toate statele responsabile trebuie sa intensifice presiunea asupra Coreei de Nord" pana ce aceasta va renunta la programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Agentia nationala de spionaj a Coreei de Sud a transmis unui comitet parlamentar, marti ca hackerii nord-coreeni ar putea fi responsabili pentru atacul asupra platformei japoneze Coincheck, in urma caruia a fost furate criptomonede in valoare de 520 de milioane de dolari, informeaza Reuters.

- Phenianul indeamna ONU sa salute imbunatatirea relatiilor in peninsula coreeana si sa denunte viitoarele manevre militare ale Statelor Unite si Coreei de Sud care ar putea sa conduca la esecul acestei detensionari, relateaza news.ro, citand AFP. Intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Franta si Japonia s-au angajat vineri "sa exercite presiuni maxime" asupra Coreei de Nord pentru a o determina sa renunte la programul sau nuclear, în cadrul unei reuniuni la Tokyo a ministrilor de externe si ai apararii din cele doua tari, relateaza AFP. "Coreea de Nord reprezinta…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul sud-coreean de externe, Kang Kyung-wha, a declarat joi, la Davos, ca actuala criza provocata de programul nuclear al Phenianului trebuie rezolvata pe cale diplomatica, sefa diplomatiei de la Seul declarandu-se convinsa ca Washingtonul se va consulta mai intai cu guvernul sau in situatia…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis omologului sau american Donald Trump, printr-un apel telefonic, marti, ca detensionarea situatiei din Peninsula Coreea, obtinuta cu greu, trebuie pastrata, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, in prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon in tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si intrevederi la Palatul Victoria, acolo unde ar fi…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va participa la o reuniune internationala a ministilor de externe care va avea loc in Canada saptamana viitoare pentru a discuta eforturile diplomatice din Peninsula Coreea, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Canada gazduieste…

- Ambasadorul Iranului la Berlin a fost convocat marti la Ministerul german de Externe pentru a oferi explicatii despre activitati de spionaj care au vizat, pe teritoriul Germaniei, persoane si grupuri care au legaturi cu Israelul, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Turcia s-a declarat marti preocupata in legatura cu miscarea de protest fata de dificultatile economice si fata de putere care agita Iranul incepand de joi si a avertizat in legatura cu ''interventiile straine'', relateaza AFP, DPA si Reuters. ''Turcia este preocupata…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Ancheta expertilor contrazice afirmatiile guvernului sud-coreean anterior conform carora cea mai mare parte din banii intrati in complexul industrial mixt au fost deturnati catre programele nuclear si de rachete ale Coreii de Nord. Coreea de Sud a sustinut acest lucru cand s-a retras…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, transmite Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Consiliul de Securitate ONU a aprobat, vineri, in unanimitate noile sanctiuni impuse Coreei de Nord, ce prevad limitarea accesului Phenianului la piata petrolului si reducere veniturilor obtinute de regim de la cetatenii nord-coreeni care lucreaza peste hotare, informeaza agentia Reuters.

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- Donald Trump a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului. In același timp, președintele american a afirmat ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare…

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters.

- Rusia nu este dispusa sa adopte noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord care ar strangula aceasta tara in plan economic, a declarat vineri ministrul adjunct rus de externe Igor Morgulov, relateaza Reuters.

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…

- Jeffrey Feltman, secretar general adjunct al ONU pentru Afaceri Politice, care a efectuat saptamana aceasta o vizita in coreea de Nord, si-a exprimat dorinta de a reduce tensiunile din Peninsula Coreea, a relatat, sambata, agentia nord-coreeana KCNA, citata de site-ul Reuters.

- China incearca sa dezamorseze 'bomba' care sta sa explodeze in Peninsula Coreea. Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinand ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, in contextul in care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul…

- Exercitiile militare de amploare efectuate de SUA si Coreea de Sud si amenintarile americane cu un razboi preventiv impotriva Phenianului au facut ca izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana sa devina 'un fapt stabilit', a declarat miercuri seara un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Coreea de Sud și Statele Unite au dat astazi startul celor mai ample exerciții aeriene de pana acum, la o saptamana dupa ce Coreea de Nord a testat o racheta intercontinentala in cadrul programului balistic care a provocat tensiuni la nivel global. Exercițiul militar numit „Vigilant Ace” mobilizeaza…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…

- ”China isi exprima preocuparile si opozitia fata de activitatile balistice ale Coreei de Nord. Sunt prevederi clare cu privire la programul balistic al Coreei de Nord prevazute in rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, potrivit…