Coreea de Sud: Încercarea autorităţilor de a produce ploaie artificială pentru combaterea poluării provocate de China a eşuat O incercare de a produce ploaie artificiala pentru combaterea poluarii atmosferice in Coreea de Sud a esuat, au anuntat luni autoritatile guvernamentale, care cauta solutii pentru aceasta problema de sanatate publica pusa pe seama Chinei, potrivit AFP. Un numar mare de sud-coreeni considera ca fabricile chinezesti sunt de vina pentru un grav episod de poluare care a tinut trei zile. Vineri, Adminstratia de meteorologie coreeana (AMC) a lansat un avion care sa difuzeze particule de iodura de argint in patura de nori in speranta ca aceste precipitatii vor antrena in caderea si particulele poluante.

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

