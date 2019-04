Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea, care va avea loc pe 25 si 26 noiembrie in orasul-port sud-coreean pentru a aniversa cei 30 de ani de relatii intre Seul si cei 10 membri ai ASEAN, ar putea conta pe prezenta lui Kim, a declarat agentiei Yonhap un purtator de cuvant prezidential. Acelasi oficial a indicat ca unele…

- Coreea de Nord s-a retras vineri din Biroul de legatura intercorean instalat in orasul nord-coreean Kaesong, ceea ce reprezinta un pas inapoi in eforturile in vederea unei apropieri de Phenian intreprinse de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-in, relateaza Reuters. Aceasta hotarare a…

- Aceasta hotarare a fost anuntata vineri dimineata, in cursul unei reuniuni saptamanale intre reprezentanti nord si sud coreeni, iar decizia a fost luata in urma unor ”instructiuni de la nivel inalt”, a declarat intr-o conferinta de presa adjunctul ministrului sud-coreean al Unificarii Chun Hae-sung.Orasul…

- Comisia pentru sanctiuni a Organizatiei Natiunilor Unite a aprobat cererea Coreei de Sud de a trimite in Coreea de Nord echipamentele necesare pentru "reuniuni video ale familiilor despartite, din motive umanitare". Printre echipamentele exceptate de la masurile ONU impotriva regimului de la Phenian…

- Una dintre principalele teme ale ședinței CExN PSD a fost proiectul de buget pentru anul 2019. La finalul ședinței, Liviu Dragnea a declarat ca i-a cerut prim-ministrului Viorica Dancila sa analizeze sumele alocate serviciilor secrete pentru ca sume importante ar putea fi realocate catre sanatate. …

- Klaus Iohannis i-a facut de ras pe cei din PSD și din Guvern in timpul discursului ținut la recepția organizata de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana. Președintele le-a cerut ”sa coboare cu picioarele pe pamant, sa inceteze experimentele fiscale”.”Nevoile de dezvoltare ale economiei,…

- Hasher Jallal Taheb fusese arestat dupa ce transportase cu masina lui puști semi-automate, dispozitive antitanc și explozive, potrivit unor surse judiciare americane. Autoritațile americane au declarat ca Taheb, in varsta de 21 de ani, și-a pus la punct cu minutiozitate planurile criminale,…

- Armata din Gabon ar fi dat o lovitura de stat și ar incerca sa il dea jos pe președintele Ali Bongo, scrie The Guardian. Mai mulți soldați au aparut la televiziunea de stat din Gabon și au afirmat ca au dat o lovitura de stat impotriva guvernului, conform digi24.ro.Trei soldați inarmați au…