Coreea de Sud îi va repatria, la cererea lor, pe membrii echipajului unei ambarcațiuni nord-coreene​ Autoritațile de la Seul au anunțat luni ca îi vor repatria, la cererea lor, pe toți cei trei membri ai echipajului unei ambarcațiuni nord-coreene de pescuit care a patruns ilegal în apele teritoriale sud-coreene în cursul weekendului, informeaza agenția de știri Yonhap, citata de Mediafax.



În noaptea de sâmbata spre duminica, o ambarcațiune de pescuit a traversat ilegal frontiera maritima între cele doua Corei și a fost remorcata în portul sud-coreean Yangyang. La bordul ambarcațiunii din lemn erau trei nord-coreeni, inclusiv unul care purta o… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

