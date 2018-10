Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a cerut miercuri, in fata Consiliului de Securitate al ONU, respectarea cu strictete a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord, pana la denuclearizarea acesteia, relateaza AFP. "Cred ca vom obtine un acord"; liderul nord-coreean "Kim Jong-Un, un om pe care…

- Xi Jinping va participa la Forumul Economic Estic pe care Rusia il organizeaza in fiecare an incepand din 2015 la Vladivostok, marele sau port din Pacific, a declarat ministrul adjunct de externe Zhang Hanhui. Este prima oara cand presedintele chinez participa la aceasta reuniune organizata in orasul…

- Serghei Ryabkov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca toate optiunile sunt luate in considerare pentru stabilirea masurilor de retorsiune impotriva sanctiunilor impuse de catre Statele Unite, conform Reuters.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va lua in considerare posibilitatea ridicarii sancțiunilor impotriva Rusiei numai daca Moscova va lua masuri pentru o cooperare cu SUA in Siria și Ucraina, potrivit unui interviu acordat Reuters. Trump a menționat ca va lua in considerare posibilitatea ridicarii…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ”cel mai probabil” se va intalni din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, aparandu-și eforturile de a convinge Phenianul sa renunțe la armele nucleare, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ”cel mai probabil” se va intalni din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, aparandu-si eforturile de a convinge Phenianul sa renunte la armele nucleare, informeaza Reuters.

- Coreea de Nord nu a luat nicio masura in vederea unei ”denuclearizari”, in pofida angajamentelor pe care si le-a asumat la summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un in iunie, deplange consilierul Casei Albe pe probleme de securitate nationala John Bolton,…

- Serviciile de spionaj din USA au detectat semne care par sa indice ca regimul din Coreea de Nord ar fabrica una sau doua noi rachete balistice intercontinentale, relateaza cotidianul Washington Post, citand oficiali americani neidentificati, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialii…