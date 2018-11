Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat duminica intr-un interviu pentru postul Fox News ca sancțiunile impuse de catre Statele Unite impotriva Iranului vor forța Administrația de la Teheran sa nu mai susțina terorismul și nu vor afecta populația iraniana, informeazi mediafax. Pompeo…

- Un purtator de cuvant al armatei iraniene a afirmat ca barbații care au atacat sambata parada militara din orașul Ahvaz, din sud-vestul Iranului, au fost antrenați de doua țari arabe și au avut legaturi cu Statele Unite și cu Israelul, transmite Reuters.

- Iranul respecta principalele restricții prevazute in acordul nuclear semnat in 2015 intre Teheran și marile puteri din P5+1, se arata intr-un raport publicat de Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Procurorii din București, lovitura…

- Statele Unite ale Americii (SUA) duc un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul de externe iranian Javad Zarif, potrivit agentiei Tasnim, preluata de Reuters.

- Statele Unite nu cauta sa rastoarne regimul iranian, ci sa obtina de la el ”o schimbare radicala” de comportament, a declarat miercuri consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump John Bolton, relateaza AFP. Bolton a evocat in fata presei, la Ierusalim, decizia…

- Un important cleric iranian a atentionat miercuri ca Statele Unite si aliatul sau Israelul vor fi luate ca tinta daca Washingtonul va ataca Iranul, in conditiile in care razboiul declaratiilor a escaladat dupa ce SUA au reimpus sanctiuni impotriva Iranului, informeaza Reuters preluata de Agerpres.…

- Un important cleric iranian a atentionat miercuri ca Statele Unite si aliatul sau Israelul vor fi luate ca tinta daca Washingtonul va ataca Iranul, in conditiile in care razboiul declaratiilor a escaladat dupa ce SUA au reimpus sanctiuni impotriva Iranului, informeaza Reuters. Ahmad Khatami a declarat…

- Un plan american de a reduce la zero exporturile Iranului de petrol nu vor avea succes, a ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif miercuri, la o zi dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni economice Iranului in urma retragerii acordului in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters preluata…