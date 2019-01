Coreea de Sud a eliminat descrierea Coreii de Nord ca "inamicul nostru" in cea mai recenta Carta alba a apararii publicata marti, reflectand ameliorarea dramatica a relatiilor intercoreene in ultimul an, noteaza agentia Kyodo. Masura este in concordanta cu un acord incheiat la summitul intercoreean ce a avut loc in aprilie anul trecut pentru a opri "toate actele ostile" impotriva celuilalt. Un oficial guvernamental sud-coreean a declarat ca ar fi o contradictie sa se negocieze masuri de solutionare a ostilitatilor impotriva armatei nord-coreene in timp ce este descrisa ca un dusman. Carta alba…