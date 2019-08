Stiri pe aceeasi tema

- Traditionalul show anual pe care casa de moda Victoria's Secret urma sa il organizeze in 2019 a fost anulat, punand astfel capat unei serii de 23 de editii spectaculoase ale acestui eveniment, a dezvaluit una dintre vedetele companiei americane, modelul Shanina Shaik, citata de site-ul revistei…

- Fiecare cu ce-l doare. Știți bine vorba. Cam asta se poate spune despre anumite publicații din Marea Britanie, care au preferat sa se axeze pe ce au vrut ei, dupa victoria istorica a Simonei Halep.

- Simona Halep a fost prima semifinalista de la Wimbledon, iar victoria in doua seturi in fata lui Shuai Zhang a fost analizata pe larg in presa internationala, scrie digisport.ro."A suferit in primul set, dar in al doilea a fost ca un uragan," a scris cotidianul spaniol AS, in timp ce Gazzetta…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a criticat miercuri declarațiile oficialilor japonezi care au pus la îndoiala sancțiunile impuse de Coreea de Sud împotriva Coreei de Nord, justificând în același timp controlul mai strict aplicat de guvernul japonez asupra exporturilor high-tech…

- Presa intenaționala relateaza pe larg victoria României împotriva Angliei (4-2, Euro Under 21), iar Gazzetta dello Sport titreaza pe prima pagina a ediției on-line urmatoarele: "Final nebun, România în Paradis: 4-2 cu Anglia".Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87…

- "In legatura cu atacurile mincinoase lansate in spatiul public potrivit carora primarul Mihai Chirica ar fi achizitionat un imobil in valoare de 250.000 de euro cu bani proveniti din surse neverificabile, Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iasi este abilitat sa transmita urmatoarea declaratie…

- Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție, in dosarul condamnarilor fictive facute la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine luni, la ora 16:00, o conferinta de presa privind activitatea ministerului si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Conferinta va avea loc la sediul MFP din bulevardul Libertatii, nr. 16, sala 372.