Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud si Statele Unite nu renunta la exercitiile militare comune programate pentru acest an, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Apararii, in ciuda avertismentului din partea regimului nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei la Moscova a fost convocat luni de Ministerul de Externe rus dupa o serie de incidente la Kiev, unde manifestanti nationalisti au aruncat cu pietre asupra unor cladiri in care se afla sedii ale unor societati ruse, relateaza AFP. Diplomatia rusa a anuntat intr-un…

- ”Nu exista nicio dovada a implicarii Rusiei și a cetațenilor acesteia in influențarea alegerilor americane”, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, comentand acuzațiile Departamentul de Justiție al SUA impotriva a 13 cetațeni ruși. Anterior, Ministerul rus de Externe a anunțat…

- Washingtonul va adopta orice masura necesara pentru a forta Phenianul sa renunte la programul nuclear, a declarat Susan Thronton, Inaltul reprezentat al Statelor Unite in Asia de Est, relateaza site-ul agentiei de stiri Yonhap.

- Dat in urmarire internationala, Radu Mazare primește o lovitura chiar din țara in care s-a refugiat. Potrivit unui oficial, fostul primar NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase.Consulul general onorific la Bucuresti spune ca Ministerul de Externe din Madagascar a cerut oficial…

- Ministerul de Externe ungar nu va permite reducerea drepturilor maghiarilor din Transcarpaia, a declarat miercuri seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, ca raspuns la comentarii facute de politicieni ucraineni mai devreme in aceeasi zi, noteaza MTI. La o reuniune a guvernului ucrainean, care a avut…

- Lamuriri esentiale in cazul lui Radu Mazare, dat in urmarire internationala. El NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase fostul primar de Constanta, informeaza stirileprotv.ro.Consulul general onorific la Bucuresti al acestui stat il contrazice categoric. Spune ca Ministerul de Externe…

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a indemnat la discutii privind denuclearizarea, in timpul unei scurte conversatii avute cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, a declarat, vineri, Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza agentia Tass.

- Invitatia istorica a avut loc in cadrul unui pranz la palatul prezidential din Seoul. Kim Yo-jong este primul membru al dinastiei de la Phenian care ajunge in Coreea de Sud de la sfarsitul razboiului inter-coreean din 1953 si a fost insotita in cadrul vizitei de Kimg Yong-nam, seful de stat formal al…

- Premierul Viorica Dancila iși completeaza echipa de consilieri cu un fost ministru in Guvernele Grindeanu și Tudose.Andreea Pastarnac a fost eliberata din functia de secretar de stat la MAE si va deveni consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Dancila, anunța news.ro. Vezi…

- Coreea de Nord a organizat, joi, o parada militara in Piata Kim Il Sung din Phenian cu o zi inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, iar o racheta balistica intercontinentala de tipul Hwasong-15 a fost expusa la parada, relateaza agentia Yonhap. Parada militara marcheaza…

- Sora liderului nord-coreean Kim Jong-un se va deplasa in Coreea de Sud pentru Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat miercuri Ministerul sud-coreean al Unificarii, transmite AFP. Kim Yo-jong va face parte din delegatia la nivel inalt asteptata vineri in Coreea de Sud si…

- Ministerul de Externe israelian a declarat marti ca spera la amendarea legii poloneze privind Holocaustul, semnata de presedintele polonez Andrzej Duda, manifestand mult mai multa retinere ca inainte in aceasta controversa, informeaza AFP. Cu riscul de a irita si mai mult Israelul, SUA si Ucraina,…

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova considera drept o 'provocare' exercitiile efectuate in ultimul timp de catre trupele ruse din Transnistria, in contextul intensificarii acestora, conform expertilor moldoveni, potrivit Radio Chisinau. MAE de la Chisinau condamna comportamentul…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Site-ul de prezentare a pregatirii presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial in aceasta seara de ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. Site-ul poate fi accesat la adresa romania2019.eu, iar Ministerul de Externe a lansat o campanie publica de consultare…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- "Speram ca aceasta institutie sa ajute la o mai buna intelegere asupra insulelor Takeshima si Senkaku", a declarat ministrul pentru probleme teritoriale, Tetsuma Esaki, citat de media locale.Teritoriile revendicate de Tokyo sub numele Takeshima sunt controlate de Coreea de Sud sub denumirea…

- Moon Jae-In, presedintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discutiile inter-coreene vor duce la un dialog intre Washington si Phenian in privinta programului nuclear nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Lenin Moreno a reiterat ca Ecuadorul doreste sa obtina medierea 'cuiva important' pentru a rezolva problema situatiei lui Julian Assange, dar nu a precizat despre cine ar putea fi vorba.Assange se afla de cinci ani si jumatate in sediul ambasadei Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului…

- Coreea de Sud va depune eforturi pentru a induce Coreea de Nord si Statele Unite intr-un "proces de dialog", bazat pe discutiile inter-coreene privind participarea Phenianului la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, a declarat, vineri, Ministerul de Externe, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Pe masura ce se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, se inmultesc si actiunile provocatoare la adresa Romanei. In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, extremisti unguri din Miscarea Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei tarii noastre de la Budapesta cu steagul secuiesc. Ieri,…

- Reprezentantii Seulului si ai Phenianului au inceput, luni, o noua serie de discutii pentru a discuta oferta Coreei de Nord de a trimite o formatie artistica la Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang de luna viitoare, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Ofensiva fortelor guvernamentale siriene contra pozitiilor rebelilor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, ameninta eforturile comune ale Turciei, Rusiei si Iranului in vederea instaurarii pacii in regiune, a declarat miercuri seara seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters.…

- Ambasadorul Iranului la Berlin a fost convocat marti la Ministerul german de Externe pentru a oferi explicatii despre activitati de spionaj care au vizat, pe teritoriul Germaniei, persoane si grupuri care au legaturi cu Israelul, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, a declarat joi ca tara sa va mentine o stransa coordonare cu SUA privind dialogul cu Coreea de Nord si a reafirmat ca discutiile inter-coreene nu vor fi separate de eforturile pentru denuclearizarea regiunii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Turcia s-a declarat marti preocupata in legatura cu miscarea de protest fata de dificultatile economice si fata de putere care agita Iranul incepand de joi si a avertizat in legatura cu ''interventiile straine'', relateaza AFP, DPA si Reuters. ''Turcia este preocupata…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza serioasa. "Mie nu mi se par foarte complicate…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters.&n...

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Coreea de Nord nu se afla în spatele atacului cibernetic WannaCry, a afirmat un purtator de cuvânt de la Ministerul nord-coreean de Externe. Aceasta declarație a fost facuta dupa ce SUA a acuzat Coreea de Nord ca ar fi resonsabila pentru cele întâmplate. ”Asa…

- Militarul nord-coreean de rang inferior a traversat frontiera militarizata dintre cele doua Corei in jurul orei locale 8.04 (ora Romaniei, 1.04), aparent profitand de ceata, potrivit lui Roh Jae-cheon, purtator de cuvant al Ministerului Apararii de la Seul, care a precizat ca nu au fost trase focuri…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Coreea de Nord a respins, miercuri, acuzatiile din partea Statelor Unite potrivit carora ar dezvolta arme biologice, replicand ca este vorba despre o tactica a Washingtonului pentru a denigra regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Potrivit strategiei nationale de securitate…

- Campania „Romani pana la moarte” a scos in evidenta o serie de probleme grave cu care se confrunta romanii plecați la munca in strainatate, dar si familiile lor. Documente pierdute, corpuri abandonate in morgi, saracie si nepasare sunt printre situațiile intalnite la multe dintre cazurile descrise pe…

- Casa Alba a anuntat luni ca noile sanctiuni impotriva Coreei de Nord vor fi anuntate dupa incheierea unui "proces juridic" din partea Statelor Unite, in timp ce Pentagonul sustine ca tara este pregatita pentru un atac din partea Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- În ciuda faptului ca partenerul sau de viata se afla în „lumina reflectoarelor” la nivel mondial, foarte putine se stiu despre Ri Sol-ju, sotia liderului nord-coreean Kim Jong Un, conform Business Insider. Potrivit rapoartelor sud-coreene, Ri Sol-ju are 28 de…

- Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinând ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, în contextul în care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul este dispus sa poarte

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Statele Unite ale Americii au hotarât sa acorde finantare institutiilor mass-media din Ungaria rurala, unde aliatii prim-ministrului Viktor Orban au ajuns sa domine industria. Media maghiara improvizeaza modalitati de a furniza stiri pe lânga activitatea în presa a guvernului,…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…

- Ri Jong-hyok, adjunctul Adunarii Supreme Populare din Coreea de Nord, a anunțat ca "armele nucleare ale Phenianului nu vizeaza nicio tara, cu exceptia SUA, iar restul statelor nu trebuie sa se simta amenintate", relateaza site-ul agentiei Yonhap.”Realiteatea de astazi ne arata ca armele noastre…