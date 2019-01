Stiri pe aceeasi tema

- Trezoreria SUA a anuntat ca va ridica sanctiunile impuse companiilor apartinand miliardarului rus Oleg Deripaska, inclusiv cele care vizau producatorul de aluminiu Rusal si firma mama En+, anunt care a prabusit pretul aluminiului la cea mai redusa valoare din ultimele 16 luni, informeaza Reuters…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord a declarat vineri ca țara sa iși menține angajamentul de a pune capat programului nuclear in cadrul unei discuții cu omologul sau chinez, potrivit Ministerului chinez de Externe, relateaza Associated Press preluata de Agerpres. Discuțiile de la Beijing…

- Statele Unite si Coreea de Sud au decis reducerea amplorii exercitiilor militare programate in primavara anului 2019 pentru a nu afecta eforturile diplomatice in relatia cu regimul din Coreea de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Consiliul de Securitate ONU a transmis luni ca ia in considerare ridicarea sancțiunilor impuse Eritreei saptamana viitoare, lucru contestat de mai multe state membre, care doresc menținerea unei presiuni diplomatice, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Curtea Suprema din Coreea de Sud a decis joi ca tinerii sud-coreeni sa poata refuza in mod legal efectuarea serviciului militar care in prezent este obligatoriu daca religia sau conștiința nu le permite fara sa mai fie pedepsiți pentru acest lucru, relateaza agenția Associated Press preluata de mediafax.…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a anunțat joi ca liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un va efectua in curand o vizita la Seul, relateaza site-ul agenției Associated Press, potrivit Mediafax.In cadrul unui discurs susținut in cadrul Parlamentului, președintele sud-coreean a mai informat…

- Autoritațile din Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a doua companii din Singapore, acuzate ca spalau bani pentru Coreea de Nord prin sistemul financiar american, au anunțat reprezentanții Departamentului Trezoreriei, potrivit agenției Associated Press, citeaza Mediafax.