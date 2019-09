Coreea de Sud cere interzicerea steagului vechi al Japoniei la JO 2020 de la Tokyo

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-al doilea razboi mondial, informeaza Reuters. Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe,…

- Japonia si-a pastrat titlul mondial in concursul pe echipe mixte, invingand Franta in finala (4-2), duminica la Tokyo, cu un an inaintea Jocurilor Olimpice din capitala nipona. In urma cu un an, finala s-a disputat tot intre echipele Japoniei si Frantei. Proba pe echipe mixte…

- Pentagonul se declara ”foarte ingrijorat si dezamagit” de decizia Coreei de Sud de a rupe un acord de impartasire de informatii militare clasificate cu Japonia (GSOMIA), intr-un context tensionat intre cei doi aliati ai Washingtonului, relateaza AFP.

- Ministrul comertului si industriei din Japonia, Hiroshige Seko, a apreciat marti ca fiind de neinteles acuzatiile Seulului, care tocmai a decis sa reduca importanta Japoniei in randul partenerilor sai comerciali, cel mai recent episod al unei dispute diplomatice intre cele doua tari. "Pe ce baza se…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a condamnat vineri decizia "iresponsabila" a Tokyo de a sterge Seulul de pe o lista de state ce primesc tratament preferential in relatiile comerciale, amenintand Japonia cu represalii, relateaza France Presse. "Aceasta actiune egoista va provoca daune…

- Temperaturile in Japonia au crescut brusc dupa incheierea sezonului ploios in majoritatea zonelor tarii, a declarat marti guvernul nipon, citat de agentia Kyodo. Numarul persoanelor care au ajuns la spital ca urmare a valului de caldura aproape s-a triplat, de la 1.948 in saptamana precedenta, cei cu…

- Ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, a declarat pentru BBC ca le-a transmis celor doi candidati pentru functia de premier al Marii Britanii sa evite un Brexit fara acord potrivit news.ro.Kono a declarat ca ii „cunoaste foarte bine” pe Boris Johnson si Jeremy Hunt si ca le-a transmis…

- Se prea poate ca Japonia sa nu fi avut un rol important în a atrage Coreea de Nord în discutiile pe tema programului sau nuclear, dar importanta vizita a liderului ei în Iran, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu sunt în crestere, demonstreaza dorinta…