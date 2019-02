Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Coreea de Sud au ajuns "in principiu" la un acord privind impartirea costurilor de amplasare a trupelor americane in tara asiatica, a informat luni Departamentul de Stat, relateaza Reuters.

- Emisarul american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a cerut Coreei de Nord o lista completa a pașilor pe care ii va face pentru denuclearizare, o acțiune care va nemulțumi Administrația de la Phenian, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Cererea emisarului american, comunicata…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat marti ca "ramane multa munca de facut" pentru a ajunge la denuclearizarea Coreei de Nord, dar se asteapta ca lucrurile sa progreseze pana la sfarsitul lunii viitoare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat marți ca SUA l-a sprijinit pe Kim Jong Yang din Coreea de Sud sa conduca agenția internaționala de poliție Interpol, punand Washingtonul impotriva candidatului Kremlinului pentru aceasta slujba, Alexander Prokopchuk, scrie Reuters.

- Curtea Constitutionala a Poloniei a stabilit miercuri ca planul guvernului de a creste contributiile celor mai bogati platitori de taxe la fondurile de pensii si alocatii pentru persoanele cu dizabilitati incalca legea fundamentala a tarii, relateaza Reuters. Proiectul de majorare a acestor contributii…

- Mandarinele - o raritate in Coreea de Nord - au fost transportate la Phenian de pe insula de sud Jeju, unde au fost produse, cu patru zboruri, ultimul prevazut luni dupa-amiaza (ora locala). Fructele au fost livrate in urma trimiterii in Sud a doua tone de ciuperci de pin de catre liderul nord-coreean…