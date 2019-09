Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a primit joi o scrisoare "foarte frumoasa" de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, cu care s-ar putea intalni din nou, transmite Reuters. Trump nu a precizat cand ar urma sa aiba loc urmatorul summit. Dupa precedenta intalnire cu Kim din 30 iunie,…

- Coreea de Nord a lansat marti dimineata doua proiectile neidentificate din provincia Hwanghae de Sud, de pe coasta sa estica. ''Esential este sa lasam deschisa usa diplomatiei. Nu vom avea o reactie exagerata la aceste evenimente, dar le vom monitoriza, le urmarim atent si suntem constienti…

- Doua avioane de vanatoare de tip F-35 au fost livrate Coreei de Sud in martie, iar Seulul asteapta livrarea altor aeronave anul acesta.In total, 400 de avioane de vanatoare urmeaza sa fie livrate din Statele Unite pana in 2021.Autoritatile sud-coreene sunt ”nerusinate si demne…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca în cadrul vizitei sale în Asia, prilejuite de summit-ul G20, nu se va întâlni cu omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. „Voi avea întâlniri cu foarte…

- In raspunsuri scrise adresate mai multor mass-media, Moon, care a jucat un rol crucial in inlesnirea, anul trecut, a apropierii intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a indemnat totodata Phenianul sa reia dialogul pentru a arata ca doreste sa se indrepte spre…

- Presedintele american se va intalni, de asemenea, cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, o intalnire care este semnificativa mai ales intr-un climat de tensiune tot mai mare intre Washington si Teheran. Intrevederi cu premierul japonez Shinzo Abe si cu premierul australian…

- 'Dupa ce a citit scrisoarea', Kim a declarat cu satisfactie ca textul acesteia este 'excelent', relateaza KCNA. 'Subliniind aprecierea sa pentru gandirea politica si curajul extraordinar al presedintelui Trump, Kim Jong Un a declarat ca va studia cu atentie continutul interesant al scrisorii', adauga…

- 'Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un', a declarat presedintele, adaugand ca el continua sa aiba incredere in liderul nord-coreean, in pofida slabului progres privind denuclearizarea Coreei de Nord, pentru ca el 'si-a respectat cuvantul' si nu s-a angajat in noi proiecte nucleare…