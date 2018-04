Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord va dezvolta in urmatoarele luni rachete balistice capabile sa atinga teritoriul Marii Britanii, arata datele unui raport publicat, joi, de catre Comisia de Aparare a Camerei Comunelor din Parlamentul britanic, relateaza Sky News.

- Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 94 voturi “pentru”, 159 de voturi “impotriva” si 7 abtineri. Liberalii cerusera demiterea lui Ivașcu, pe care il acuzau ca prin actiunile si declaratiile sale, a demonstrat…

- Seful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead, a declarat marti- intr-un interviu acordat postului de televiziune Sky News - ca acest centru nu a putut sa dovedeasca faptul ca agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost otravit luna trecuta spionul rus Serghei Skripal…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis marti sesizarile PNL si USR privind infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), susțin surse din CRR citate de Antena 3. Prin urmare, aceasta Comisiei parlamentare de ancheta nu poate functiona, dar șeful…

- L. Dragnea: Politica monetara a BNR se face cu Guvernul și Parlamentul Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca politica monetara a Bancii Nationale trebuie sa fie rezultatul unui dialog permanent cu Guvernul si Parlamentul. Liderul PSD a primit de la Mugur Isarescu un raspuns la scrisoarea…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna in cei mai fermi termeni atacurile cu rachete balistice asupra teritoriului saudit, care au avut loc duminica si luni si care s-a soldat cu victime si cu distrugeri materiale. Intr-un comunicat MAE respinge categoric orice forma de violenta si isi exprima profunda…

- "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este o modificare fundamentala a Constitutiei acestei tari", a declarat Wylie, in cursul audierii sale in cadrul unei comisii a Camerei Comunelor, camera inferioara a Parlamentului britanic"Cred ca este complet rezonabil sa spunem ca ar fi putut…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna in cei mai fermi termeni atacurile cu rachete balistice asupra teritoriului saudit, care au avut loc la 25 și 26 martie 2018 și care s-a soldat cu victime și cu distrugeri materiale.Ministerul Afacerilor Externe respinge categoric orice forma de violența…

- Opozitia a depus, luni, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla “PSD calca in picioare cea mai mare sarbatoare a romanilor de pretutindeni – Centenarul Marii Uniri”, impotriva ministrului Culturii, George Ivascu . Motiunea simpla este initiata de 108 deputati de la PNL, USR si PMP. “Maine, 27…

- Londra ar trebui sa examineze o amanare a Brexitului, deoarece ar putea sa nu aiba suficient timp sa incheie un acord cu Bruxelles-ul inainte sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) peste un an, recomanda o comisie parlamentara insarcinata cu Brexitul. Comisia din cadrul Camerei Comunelor constata…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza, plafondandu-le la 3% si dubleaza salariile personalului Institutului Elie Wiesel. …

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a reiterat luni solicitarea liberalilor ca Parlamentul sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile privind legile Justitiei, aratand ca, in caz contrar, deputatii si senatorii partidului

- Vinerea Mare, zi de sarbatoare legala, nelucratoare; Deputații din comisia de munca au dat, marți, raport favorabil pe propunerea legislativa care a fost adoptata deja de Senat . Votul final urmeaza sa aiba loc in ședința de miercuri a Camerei Deputaților. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat…

- In cursul acestei saptamani, a fost transmis catre Biroul Permanent al Camerei Deputaților un raport comun final al comisiilor de specialitate pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT”.…

- Parlamentul a aprobat, in ședința de astazi, demisia directorului Serviciului de Informații și Securitate, Vitalie Pirlog din funcția deținuta, anunta Noi.md. {{272880}}”Opțiunea de a ma retrage din funcția de director al SIS și de a activa in continuare doar pe dimensiunea INTERPOL are la baza dorința…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, s-a intalnit marți, 20 februarie, la Palatul Cercului Militar Național, cu membri ai Comisiilor pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senat și Camera Deputaților. La intalnire, alaturi de ministrul apararii naționale, au fost prezenți șeful…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a salutat votul pozitiv pe care Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor l-a dat marti proiectului de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem…

- Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru" si 106 voturi „impotriva”, proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP. Reprezentantii PNL si USR s-au declarat impotriva…

- Programul in baza caruia o suta de tineri basarabeni aflati la studii in Romania vor face stagii de pregatire, timp de trei luni, in Parlamentul de la Bucuresti, a fost lansat luni, in mod oficial. Programul de stagii destinat studentilor basarabeni care studiaza in Romania este rodul conlucrarii…

- „Vom vota impotriva. Deja am identificat elemente de neconstitutionalitate si vom ataca la CCR Hotararea Parlamentului de constituire a acestei comisii de ancheta SPP. Daca pana la urma se va infiinta, in prima faza, am hotarat sa desemnam reprezentanti, dar acesti reprezentanti se vor retrage in…

- Gata, este „inceputul sfarsitului” pentru generalul Lucian Pahontu, cel aflat la conducerea Serviciului de Protectie si Paza inca din anul 2005! Pentru ca dupa ce diversiunea liberala de la Comisia pentru Aparare din Senat a esuat, liderii coalitiei de guvernamant au decis infiintarea unei comisii parlamentare…

- Presedintele PSD ar putea fi audiat in legatura cu declaratiile privind SPP Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Senatorii din Comisia de aparare au decis sa solicite comisiei similare din Camera Deputatilor convocarea unei sedinte comune pentru a analiza daca liderul PSD…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului, condusa de Marcel Vela (PNL), pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza (SPP) a fost respinsa. In schimb, in forul legislativ s-a venit cu soluția ca propunerea de audiere a liderului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pornit un razboi pe viața și pe moarte cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Pentru ca s-a cerut inclusiv intervenția Parlamentului, Comisia de Aparare din Senat a cerut, prin vocea președintelui Marcel Vela, audierea lui Liviu Dragnea.Reuniți in ședința, senatorii…

- Comisia de Aparare din Senat se intruneste de la ora 12.30. Liviu Dragnea a declarat, la finalul lunii ianuarie, la Antena 3, ca mai multi colegi din PSD l-au avertizat ca seful SPP, Lucian Pahontu, a fost "implicat mai mult decat era cazul" in Guvernul Tudose. Dragnea a sustinut ca Pahontu i-ar…

- Liviu Dragnea vrea o comisie parlamentara de ancheta in cazul SPP. Liderul social-democrat a precizat ca, in lumina informațiilor care incep sa apara in spațiul public, constituirea unei astfel de comisii nu mai poate fi evitata. Liviu Dragnea a precizat ca dorește o comisie parlamentara de ancheta…

- Romania, 33 de mandate in PE Deși atenția publica se concentreaza in aceste zile pe dezbaterea Parlamentului European privind Legile Justiției, ziua de miercuri a adus vești extraordinare pentru țara noastra, dupa ce Legislativul reunit in plenul de la Strasbourg a votat pozitiv amendamentul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut, luni, de noul președinte al Comisiei, Marcel…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- SUA au aprobat vanzarea a 200 de rachete de atac si de aparare Finlandei, tara care nu este membra NATO si situata la granita cu Rusia, pentru suma de peste 700 de milioane de dolari, a anuntat luni Departamentul de Stat, relateaza AFP. Departamentul de Stat american a aprobat simultan doua vanzari…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP, transmite Agerpres.

- Presedintele Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. Reamintim ca, in ultima perioada, liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut mai multe comentarii la adresa sefului SPP, Lucian…

- Coreea de Nord intentioneaza sa expuna zeci de rachete balistice in cadrul unei parade care va avea loc pe 8 februarie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna, scrie CNN, citind doua surse diplomatice. Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii“, spune una dintre surse.…

- Phenianul a spus cu certitudine ca Statele Unite se afla in raza de actiune a acestor ICBM-uri, dar nu a demonstrat totusi ca sistemul lor de directionare, de exemplu, poate rezista conditiilor de zbor ale unui sistem balistic, la mai multi kilometri altitudine, a afirmat adjunctul sefului Statului…

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit zf.ro.

- Imbunatatirea conditiilor economice, dar si presiunea tot mai mare a aliatilor din cadrul NATO ar putea sa determine mai multe tari membre sa isi majoreze alocarile pentru aparare la nivelul de 2% din PIB in urmatorii cinci ani. O analiza a PwC arata ca rata anuala de crestere a cheltuielilor…

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectand-o insa dupa cateva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sambata in statul american Hawaii si intr-un context de alerta ridicata din cauza provocarilor…

- Statele Unite planuiesc sa ia masuri impotriva activitatilor iraniene cu rachete balistice, in afara cadrului acordului nuclear iranian, si spera ca eforturile Washingtonului vor fi sustinute de alte state, a declarat vineri ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul CNN.