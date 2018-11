Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a decis expulzarea unui cetatean american care a intrat ilegal in tara luna trecuta, transmit vineri AFP, Reuters si Yonhap, potrivit Agerpres.Barbatul, identificat sub numele Bruce Byron Lawrence (sau Lowrance), a fost retinut dupa intrarea sa in Coreea de Nord, venind din…

- Un locuitor al satului Valeni, raionul Cahul, a fost depistat in aceasta dimineața in timp ce prindea ilegal pește in apele de frontiera. Pentru barbatul de 39 de ani nu este la prima abatere de acest tip de la lege.

- Autoritațile din Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a doua companii din Singapore, acuzate ca spalau bani pentru Coreea de Nord prin sistemul financiar american, au anunțat reprezentanții Departamentului Trezoreriei, relateaza Associated Press, informeaza Mediafax.Departamentul de Justiție…

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri ca secretarul de stat, Mike Pompeo, va vizita luna viitoare Coreea de Nord, pentru a pregati al doilea summit al presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul de la Phenian, Kim Jong Un, informeaza Yonhap. Pompeo s-a intalnit cu ministrul…

- China a anulat negocierile comerciale cu Statele Unite, iar vicepremierul Liu He nu va mai merge la Washington saptamana viitoare. Totodata, ambasadorul american la Beijing a fost convocat in semn de protest fata de ultimele sanctiuni.

- Liderul suprem nord-coreean, Kim Jong-un și președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in incheie, joi, un summit de trei zile in care au discutat despre apropierea dintre cel doua țari gemene, dar și despre denuclearizare. In ultima zi a intalnirii care are loc in Coreea de Nord, cei doi urmeaza sa efectueze…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, va efectua saptamana viitoare o noua vizita in Coreea de Nord, anunta Departamentul de Stat american, potrivit Mediafax.Mike Pompeo l-a numit joi pe Stephen Biegun, fost membru al Consiliului de administratie al companiei Ford, in functia de emisar…

- Presedintele Consiliului de consilieri economici de la Casa Alba, Kevin Hassett, a declarat vineri ca Statele Unite sunt "foarte aproape" de a ajunge la un acord comercial cu Mexicul, relateaza site-ul agentiei Reuters.