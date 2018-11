Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Coreea de Sud au decis reducerea amplorii exercitiilor militare programate in primavara anului 2019 pentru a nu afecta eforturile diplomatice in relatia cu regimul din Coreea de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a confirmat ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu ministrul saudit de Externe, a cerut acestuia desfașurarea unei investigații transparente in cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de…

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…

- Administrația Statelor Unite a decis dublarea numarului de diplomați americani in Siria, in contextul in care organizația terorista Stat Islamic este aproape infranta, a declarat Jim Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Euronews, citat de Mediafax.

- China a anulat o intalnire pe teme de securitate cu secretarul american al Apararii, Jim Mattis. Intalnirea era planificata pentru luna octombrie, a declarat un oficial american, duminica, la cateva zile dupa ce un diplomat chinez a spus ca nu exista motive de ingrijorare cu privire la tensiunile dintre…

- Statele Unite ale Americii inca nu au luat o decizie cu privire la amplasarea unei baze militare permanente in Polonia, a declarat secretarul american al apararii, Jim Mattis, citat marti de agentia poloneza de presa PAP. Potrivit lui Mattis, SUA evalueaza in prezent propunerea poloneza…

- Jim Mattis, secretarul Apararii din SUA, a declarat marti ca Washingtonul nu intentioneaza in acest moment sa mai suspende exercitiile militare majore cu Coreea de Sud, in contextul impasului inregistrat in discutiile cu regimul de la Phenian in legatura cu denuclearizarea, potrivit postului SBS.

