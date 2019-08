Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un, insotit de oficiali de rang inalt, au supravegheat vineri testarea "nou-dezvoltatului sistem de rachete ghidate de mare calibru cu lansare multipla".Scopul testarii a vizat verificarea "controlului performantei zborului la altitudine, a capacitatii de control…

- Rachetele testate vineri dimineata fac parte dintr-un nou sistem dezvoltat de armata nord-coreeana, informeaza sambata agentia de stat KCNA, citata de dpa. Liderul nord-coreean Kim Jong Un, insotit de oficiali de rang inalt, au supravegheat vineri testarea "nou-dezvoltatului sistem de…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat increzator vineri in ceea ce priveste intentiile liderului nord-coreean Kim Jong-Un in pofida unui al treilea test cu racheta efectuat in opt zile de Phenian, relateaza AFP. ''Liderul Kim nu vrea sa ma dezamageasca, Coreea de Nord…

- Președintele american a sosit sambata la Seul, dupa ce, printr-un simplu mesaj difuzat pe Twitter, i-a propus lui Kim Jong-un o noua intalnire, de data aceasta chiar in zona demilitarizata ce separa statele coreene. Acest anunț-surpriza intervine la patru luni dupa intalnirea de la Hanoi care s-a incheiat…

- Președintele american Donald Trump a declarat sâmbata ca dorește sa se întâlneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în acest weekend în zona demilitarizata (DMZ), la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, anunța Reuters.Trump, care este în Osaka,…

- 'Ca intotdeauna, speram ca nord-coreenii se vor angaja productiv prin canale diplomatice pentru a ne rezolva preocuparile', a declarat Shanahan in comentarii citate de agentia de presa sud-coreeana Yonhap in timpul unei vizite la Seul. Statele Unite isi mentin angajamentul fata de sanctiunile impuse…

- Presedintele american Donald Trump si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, sunt "de acord" asupra faptului ca Joe Biden, candidatul democrat la prezidentialele din 2020, este incompetent, a declarat duminica purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- Autoritațile de la Phenian au avertizat Statele Unite ca sechestrarea unei nave nord-coreene de catre Washington încalca suveranitatea țarii comuniste și ar putea afecta „evoluția viitoare” a relațiilor dintre cele doua țari, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. Ambasadorul nord-coreean…