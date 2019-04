Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul nord-coreean Kim Jong Un ar trebui sa primeasca garantii de securitate din partea comunitatii internationale, transmite DPA. Intr-o alocutiune televizata dupa intalnirea de la Vladivostok cu Kim, Putin a sustinut ca dezarmarea Coreei de Nord…

- Președintele rus și omologul sau nord-coreean au dat mâna pe 25 aprilie la Vladivostok, deschizând primul lor summit. Negocierile tete-a-tete dintre cei doi lideri au durat ceva mai mult de o ora, peste timpul inițial preconizat. © Ruptly Primele imagini video de la intalnirea Putin-Kim…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, s-au intalnit la Vladivostok pentru primul lor summit. Cei doi lideri si-au strans mainile. Putin a ajuns joi in Vladivostok, in timp ce Kim a ajuns miercuri cu trenul. Trenul blindat cu care a calatorit Kim a ajuns la Vladivostok…

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong Un au inceput joi, la Vladivostok, in Extremul Orient rus, primul lor summit, ce are loc in contextul in care Phenianul cauta aliati dupa esecul intalnirii de la Hanoi, in februarie, cu presedintele american Donald Trump, transmit dpa…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Agerpres. Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a plecat miercuri dimineata spre Siberia pentru a participa la primul sau summit cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, transmite AFP. Kim Jong Un a parasit Phenianul "la bordul unui tren privat miercuri in…

- Dupa ce s-a intalnit cu Donald Trump, liderul nord-coreean, Kim Jong Un, se pregateste de un summit cu omologul sau rus, Vladimir Putin.Liderul de la Phenian va ajunge maine in Vladivostok, acolo unde va fi asteptat de presedintele Rusiei.

