- Un tribunal din Washington a condamnat luni Coreea de Nord sa plateasca 501 milioane de dolari pentru responsabilitate sa in moartea unui cetatean american Otto Warmbier, considerand ca acesta a fost victima unor acte de tortura, relateaza AFP. "O familie americana, Warmbier, a suferit direct brutalitatea…

- Barbatul, identificat sub numele Bruce Byron Lawrence (sau Lowrance), a fost retinut dupa intrarea sa in Coreea de Nord, venind din China, la 16 octombrie. El ar fi declarat "in timpul interogatoriului ca a intrat ilegal in tara la ordinele CIA" din SUA, a precizat agentia oficiala de presa nord-coreeana…

- Richard Branson, fondatorul Virgin Group, a suspendat un proiect de investitii in valoare de 1 miliard de dolari convenit cu Arabia Saudita, in urma disparitiei unui jurnalist al publicatiei Washington Post, Jamal Khashoggi, potrivit unui articol publicat de New York Post, citat de MarketWatch.Branson…

- Declaratie de pace contra dezmembrarea complexului nuclear: sefa diplomatiei de la Seul, Kang Kyung-wha, a prezentat planul sau "win-win" pentru a debloca negocierile dintre Statele Unite si Coreea de Nord, noteaza AFP, citat de Agerpres.